Echipe bulgaro-române de poliție vor patrula în Ruse

Echipe mixte de ofițeri de poliție bulgari și români vor fi implicate în controlul traficului în zonele de frontieră din regiunea Ruse, în lunile august și septembrie. Acest lucru a fost anunțat de Direcția Regională a Ministerului Afacerilor Interne – Ruse, specificând că activitatea va continua conform programului până pe 19 septembrie, transmite publicația Dunav Most, citată de Rador.

Inițiativa face parte din planul Ministerului de Interne de a garanta securitatea internă și ordinea publică prin măsuri compensatorii în contextul aderării Bulgariei la spațiul Schengen.

Cu prioritate pe Podul Dunării și pe drumurile principale

În regiunea Ruse, echipele comune vor fi dislocate în zona orașului Ruse, în principal în zonele din jurul PCTF – Podul Dunării, dar și pe drumurile principale. Controlul sporit este dictat de traficul intens de mașini românești care se îndreaptă spre stațiunile de pe litoralul bulgăresc sau care trec în tranzit pentru a ajunge în Grecia.

Controlul se va concentra pe șoferii cu comportament riscant, care prezintă un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, a subliniat Direcția Regională a Ministerului Afacerilor Interne – Ruse.

Echipele de poliție vor monitoriza depășirile neregulamentare, conducerea sub influența consumului de alcool sau sub influența drogurilor. În plus, se va controla utilizarea echipamentului de siguranță de către șoferi și pasageri, valabilitatea documentelor de conducere și de înmatriculare, prezența asigurării obligatorii RCA și starea tehnică a vehiculelor.

În cazul unei încălcări constatate, aplicarea legii de către organele de poliției se va face de către angajații țării gazdă. Ofițerii de poliție români vor ajuta la comunicarea cu compatrioții lor și la verificarea documentelor obligatorii ale acestora.

Acțiuni similare vor fi desfășurate și pe teritoriul românesc, în zona orașului Giurgiu. Operațiunea comună vizează nu doar sporirea controlului, ci și prevenția, încurajând un comportament responsabil al șoferilor pe ambele părți ale frontierei.

