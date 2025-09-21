Drama flotei din Gaza: purtătorul de cuvânt demisionează, Greta schimbă barca după incendiu, activiștii renunță

Grupul principal de bărci care navighează într-o flotilă pro-palestiniană către Gaza a trecut de Malta în ultimele zile și continuă să se îndrepte spre est, au declarat organizatorii, transmite publicația YNETNews. Dar, la aproape o lună după plecarea din Barcelona, călătoria se confruntă cu tensiuni interne: purtătorul de cuvânt demisionează și mai mulți activiști renunță.

Participanții au declarat că unii membri au abandonat misiunea, invocând efectele negative asupra sănătății mentale și fizice ale întârzierilor prelungite și ale spațiului restrâns. Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg a părăsit și ea nava Family și s-a alăturat unei alte nave, Alma. Organizatorii au afirmat anterior că Alma a fost incendiată în urma unui atac cu drone.

Ministerul Afacerilor Diasporei a lansat un site web înainte de sosirea flotei, acuzând liderii acesteia de legături cu Hamas și Frăția Musulmană. Site-ul descrie campania, numită Flota Globală Sumud, ca o „inițiativă anti-Israel cu rădăcini teroriste” și prezintă un grafic al presupuselor legături între organizatorii flotei și teroriști.

Printre cei numiți se află Marouane Ben Guattaya, un activist algerian pro-palestinian fotografiat în timpul unei întâlniri cu oficialul Hamas Youssef Hamdan, și Wael Nawar, membru al comitetului de conducere al flotei, care s-a întâlnit cu reprezentanți ai Hamas și ai Jihadului Islamic. Potrivit ministerului, Nawar a participat și la înmormântarea fostului lider Hezbollah Hassan Nasrallah, în februarie.

Organizatorii flotei au declarat că nava Alma a fost atacată de două ori de drone în timp ce era ancorată în Tunisia. Reuters a raportat că a izbucnit un incendiu pe navă, iar pe internet circulă un videoclip. Garda națională tunisiană a respins ulterior acuzațiile de atac, sugerând că un muc de țigară ar fi putut provoca incendiul.

Thunberg a postat un videoclip după incident, spunând că se afla într-un port tunisian „după ce nava noastră care transporta ajutoare umanitare a fost bombardată”. Organizatorii au susținut că nava a fost avariată de un incendiu pe punte.

Flotila se numește Sumud, un cuvânt arab care înseamnă „statornicie”. Termenul este asociat de mult timp cu lupta palestiniană, semnificând rezistența și refuzul de a ceda în fața Israelului.