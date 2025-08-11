G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Donald Trump vrea ca oamenii fără adăpost să părăsească „imediat” Washingtonul /…

sursa foto: Pexels/ Harrison Haines

Donald Trump vrea ca oamenii fără adăpost să părăsească „imediat” Washingtonul / ”Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar departe de capitală”

Articole11 Aug 0 comentarii

Donald Trump vrea ca persoanele fără adăpost să părăsească Washingtonul, promiţând o capitală „mai sigură şi mai frumoasă” şi ordonând mutarea imediată a mii de persoane, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Persoanele fără adăpost trebuie să plece, IMEDIAT. Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar DEPARTE de capitală”, se poate citi pe contul lui Donald Trump de pe platforma Truth Social.

Preşedintele american pare să vrea să dea o nouă imagine oraşului Washington, potrivit informaţiilor TF1 info. Acest proiect urmează să fie abordat într-o conferinţă de presă luni, promiţând oficial că va face capitala americană „mai sigură şi mai frumoasă ca oricând”.

Intervievat pe canalul MSNBC, înainte de declaraţiile lui Donald Trump, primarul democrat al Washingtonului, Muriel Bowser, a afirmat că conferinţa de presă a preşedintelui va viza probabil „un aflux de forţe federale de ordine” în oraş.
 

 „Prea multe corturi pe pajişti” în Washington, potrivit lui Donald Trump 

Donald Trump a semnat la sfârşitul lunii martie 2025 un decret pentru a spori supravegherea guvernului său asupra municipalităţii, în special în ceea ce priveşte lupta împotriva imigraţiei ilegale. Şeful statului american a deplâns deja în faţa presei situaţia din Washington, care înregistra în 2024 un număr de 5.600 de persoane fără adăpost, potrivit unui raport anual al Ministerului Locuinţelor.

„Sunt prea multe infracţiuni, graffiti, prea multe corturi (ale persoanelor fără adăpost) pe pajişti, pe aceste pajişti magnifice”, afirma Donald Trump în februarie 2025, potrivit informaţiilor relatate de Europe 1. Preşedintele republican a insistat deja în mass-media asupra importanţei aspectului capitalei americane, unde vin regulat înalţi demnitari străini.

După cum reaminteşte TF1 info, Washingtonul are un statut unic în Statele Unite. Înfiinţat după Războiul de Independenţă ca oraş capitală, acesta nu este afiliat niciunui stat american. În plus, Constituţia americană prevede că Congresul are competenţă asupra afacerilor sale. Cu toate acestea, printr-o lege din 1973, locuitorii pot alege un consiliu municipal, chiar dacă deciziile acestuia sunt întotdeauna supravegheate de Congres.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fermierii dintr-un sat vietnamez, strămutați și despăgubiți infim cu orez și câteva mii de dolari, pentru a face loc unui club de golf luxos al lui Trump

Articole11 Aug
0 comentarii

Dmitri Medvedev acuză: Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean/ Kievul e acuzat că recrutează membri din cartelurile de droguri din Columbia şi Mexic

Articole11 Aug • 202 vizualizări
0 comentarii

Tammy Bruce, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, numită de Trump ambasador la Organizaţia Naţiunilor Unite

Articole10 Aug • 136 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.