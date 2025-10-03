Donald Trump spune că obiectivul său pentru 2026 este să „supraviețuiască” / Președintele în vârstă de 79 de ani a declarat că este hotărât să treacă cu bine de anul următor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Donald Trump a declarat într-un nou interviu că „planurile sale mari” pentru 2026 sunt să „supraviețuiască”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Politicianul în vârstă de 79 de ani și-a menționat propria mortalitate într-un nou interviu pentru One America News Network, când a fost întrebat despre planurile sale pentru sezonul alegerilor intermediare, scrie People.

„Da, am planuri mari, vreau să supraviețuiesc”, a spus Trump. „Te uiți la ce se întâmplă, e o nebunie.”

Președintele republican a continuat acuzând „democrații nebuni” că fac „politica foarte periculoasă”, făcând referire la afirmația nesprijinită de dovezi a administrației sale, conform căreia violența politică este o problemă de stânga.

Subiectul violenței politice în America a ajuns în centrul atenției în urma asasinării activistului politic de dreapta Charlie Kirk pe 10 septembrie, care a fost împușcat în timp ce vorbea cu studenți din Utah.

În urma morții lui Kirk, administrația Trump a arătat rapid cu degetul spre Democrați pentru că ar fi intensificat tensiunile în America, portretizând stânga politică drept o mișcare de terorism intern.

Pe fondul afirmațiilor lui Trump, Departamentul de Justiție a șters de pe site-ul său un studiu din 2024 care concluziona contrariul — că extremiștii de dreapta se află în spatele majorității covârșitoare a atacurilor teroriste interne.

„Extremismul violent militant, naționalist, al supremației albe a crescut în Statele Unite. De fapt, numărul atacurilor de extremă-dreapta continuă să le depășească pe toate celelalte tipuri de terorism și extremism violent domestic”, se arată în studiu, intitulat „Ce ne spune cercetarea NIJ despre terorismul intern”.

Asasinarea lui Kirk a fost cel mai recent exemplu de profil înalt de violență politică, care a afectat figuri de ambele părți ale eșichierului în ultimii ani.

În campania din 2024, Trump a supraviețuit două tentative de asasinat, inclusiv una în care un lunetist l-a împușcat în ureche în timpul unui miting în Pennsylvania.

Și deja în 2025, mai multe figuri politice au fost vizate dintr-o varietate de motive. În aprilie, casa Guvernatorului Democrat al statului Pennsylvania, Josh Shapiro, a fost incendiată în timp ce el și familia sa dormeau înăuntru.

Doar două luni mai târziu, doi parlamentari Democrați din Minnesota — senatorul de stat John Hoffman și reprezentanta de stat Melissa Hortman — au fost împușcați în casele lor împreună cu soții lor. Melissa și soțul ei, Mark, au murit în atac, în timp ce John și soția sa, Yvette, au fost răniți.

Trump, care va deveni cel mai vârstnic președinte în exercițiu pe parcursul celui de-al doilea mandat al său, a făcut, de asemenea, subiectul speculațiilor online cu privire la sănătatea sa.

Mâna sa dreaptă a avut o vânătaie mare recurentă, care este adesea mascată cu machiaj în timpul aparițiilor publice. Casa Albă a declarat anterior că vânătaia a fost rezultatul strângerii frecvente de mâini cu alții.

În iulie, Casa Albă a comentat, de asemenea, gleznele umflate ale președintelui, spunând că l-au condus la diagnosticul de insuficiență venoasă cronică (IVC). Medicul Casei Albe, Sean Barbabella, a descris-o ca fiind o „afecțiune benignă și comună, în special la persoanele de peste 70 de ani”.

Potrivit Cleveland Clinic, „Insuficiența venoasă cronică (IVC) este o formă de boală venoasă care apare atunci când venele din picioare sunt deteriorate. Drept urmare, aceste vene nu pot gestiona fluxul de sânge la fel de bine cum ar trebui, și este mai greu ca sângele din picioare să se întoarcă la inimă. IVC determină acumularea de sânge în venele picioarelor, ducând la o presiune ridicată în acele vene.”

IVC este o afecțiune comună, care afectează aproximativ unul din 20 de adulți, conform Cleveland Clinic. Poate fi cauzată de tromboza venoasă profundă (TVP) sau de orice alte modificări ale venelor care le împiedică să funcționeze corect. Trump a fost în cele din urmă exonerat de TVP, potrivit lui Barbabella.

Diagnosticul de IVC a venit la câteva zile după ce fotografiile lui Trump de la FIFA Club World Cup de pe MetLife Stadium din New Jersey au devenit virale.