Donald Trump promite un anunţ „important” ce vizează autismul, luni / Secretarul Sănătății plănuieşte să anunţe că utilizarea de către femeile însărcinate a medicamentului analgezic Tylenol ar putea fi asociată cu autismul, o concluzie care contrazice recomandările medicale actuale

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că administraţia sa va face luni un anunţ legat de concluziile privind autismul, fără a oferi detalii suplimentare, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

”Vom avea un anunţ despre autism luni. Cred că va fi un anunţ foarte important, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le vom face”, a spus Trump la un dineu organizat de American Cornerstone Institute.

The Wall Street Journal a relatat luna aceasta că secretarul pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr., plănuieşte să anunţe că utilizarea de către femeile însărcinate a medicamentului analgezic Tylenol, produs de Kenvue, ar putea fi asociată cu autismul, o concluzie care contrazice recomandările medicale actuale ce consideră paracetamolul sigur în sarcină.

Ratele diagnosticului de autism au crescut semnificativ în SUA din 2000 încoace. Potrivit Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), în 2020, 1 din 36 de copii de 8 ani (2,77%) era diagnosticat cu autism, faţă de 0,66% în 2000.

Kennedy a afirmat că SUA se confruntă cu ”o epidemie de autism” alimentată de ”toxine de mediu”.

Majoritatea cercetătorilor consideră însă că factorii genetici, în combinaţie cu influenţe de mediu, joacă un rol major, fără a exista încă răspunsuri ferme.

Trump a sugerat şi un alt anunţ pentru săptămâna viitoare: şeful Centrelor pentru Servicii Medicare şi Medicaid, Mehmet Oz, ar urma să prezinte un model de preţuri la medicamente bazat pe ”naţiunea cea mai favorizată”, care ar alinia costurile din SUA la cele mai mici preţuri practicate în ţările OCDE.

”Dr. Oz este un tip inteligent şi dur, şi sper să facă asta. Iar dacă naţiunile ne vor pune probleme, le vom aplica tarife”, a spus Trump.