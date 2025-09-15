G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Donald Trump avertizează Israelul „să fie atent” după atacul din Qatar

qatar-turnurile Iusail
Sursa foto: Foster + Partners

Donald Trump avertizează Israelul „să fie atent” după atacul din Qatar

Articole15 Sep 0 comentarii

Preşedintele american Donald Trump a avertizat Israelul duminică, la câteva zile după atacul său împotriva unor responsabili ai Hamas în Qatar, ţară pe care liderul de la Casa Albă o consideră un „aliat foarte bun”, scrie AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Qatarul este un aliat foarte bun. Israelul şi toţi ceilalţi, trebuie să fiţi atenţi. Când atacaţi oameni, trebuie să fiţi atenţi”, le-a declarat Trump jurnaliştilor, spunând că este „foarte nemulţumit” de atacul israelian de marţi în această ţară care găzduieşte biroul politic al Hamas.

Cu toate acestea, diplomaţia americană a afirmat că această ofensivă nu va afecta relaţiile cu Israelul.

Qatarul este unul dintre mediatorii în negocierile pentru un armistiţiu în Fâşia Gaza, unde războiul a fost declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023.

Atacul israelian, care a ucis cinci membri Hamas şi un membru al forţelor de securitate qatareze, a stârnit condamnări pe scară largă, în special în lumea arabă, Doha îndemnând comunitatea internaţională să renunţe la „aplicarea dublei măsuri” cu Israelul.

Qatarul găzduieşte cea mai mare bază militară americană din regiune.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Hamas induce în eroare locuitorii din Gaza cu privire la zonele sigure, spune Israelul

Articole13 Sep • 337 vizualizări
0 comentarii

Casa Albă informează că Donald Trump va cina vineri cu prim-ministrul Qatarului

Articole12 Sep • 482 vizualizări
0 comentarii

ONU aprobă cu o majoritate covârşitoare o declaraţie referitoare la soluţia cu două state, între Israel şi palestinieni

Articole12 Sep • 962 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.