Donald Trump avertizează Israelul „să fie atent” după atacul din Qatar

Preşedintele american Donald Trump a avertizat Israelul duminică, la câteva zile după atacul său împotriva unor responsabili ai Hamas în Qatar, ţară pe care liderul de la Casa Albă o consideră un „aliat foarte bun”, scrie AFP.

„Qatarul este un aliat foarte bun. Israelul şi toţi ceilalţi, trebuie să fiţi atenţi. Când atacaţi oameni, trebuie să fiţi atenţi”, le-a declarat Trump jurnaliştilor, spunând că este „foarte nemulţumit” de atacul israelian de marţi în această ţară care găzduieşte biroul politic al Hamas.

Cu toate acestea, diplomaţia americană a afirmat că această ofensivă nu va afecta relaţiile cu Israelul.

Qatarul este unul dintre mediatorii în negocierile pentru un armistiţiu în Fâşia Gaza, unde războiul a fost declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023.

Atacul israelian, care a ucis cinci membri Hamas şi un membru al forţelor de securitate qatareze, a stârnit condamnări pe scară largă, în special în lumea arabă, Doha îndemnând comunitatea internaţională să renunţe la „aplicarea dublei măsuri” cu Israelul.

Qatarul găzduieşte cea mai mare bază militară americană din regiune.