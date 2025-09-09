G4Media.ro
Donald Trump afirmă că violenţa domestică este o infracţiune „mai puţin gravă”

Donald Trump summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Donald Trump a fost acuzat luni că minimalizează gravitatea violenţei domestice, după ce a declarat într-un discurs că aceasta este o infracţiune „mai puţin gravă” care nu ar trebui să apară în statistici, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Preşedintele american, care susţine că a restabilit ordinea în oraşul Washington, le-a reproşat oponenţilor că umflă cifrele criminalităţii pentru a-i păta bilanţul. „Lucruri mult mai puţin grave, lucruri care se întâmplă acasă, ei le numesc infracţiuni”, a spus Donald Trump în timpul unui discurs dedicat libertăţii religioase.

„Dacă un bărbat are o mică ceartă cu soţia, ei spun că este o infracţiune”, a adăugat el, stârnind câteva râsete în sală, potrivit unei jurnaliste AFP prezente la faţa locului.

„Donald Trump ne-a arătat, încă o dată, care sunt convingerile sale”, a reacţionat Kim Villanueva, preşedinta NOW, un colectiv de asociaţii pentru apărarea drepturilor femeilor. Ea i-a reproşat că este „orb” la această problemă, într-o declaraţie transmisă AFP.

Kris Mayes, procurorul general democrat al statului Arizona, a scris pe X: „Da, domnule preşedinte, violenţa domestică este o infracţiune”.

41% dintre femeile şi 26% dintre bărbaţii din Statele Unite se confruntă în viaţa lor cotidiană cu violenţă sexuală, violenţă fizică sau hărţuire din partea partenerilor lor intimi, potrivit unui sondaj publicat de principala agenţie sanitară americană (Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, CDC).

1 comentariu

  1. Normal că nu crede că e ceva grav. Să-ți lovești soția sau copiii, un mizilic. Să zică cineva ceva care nu se aliniază credințelor tale, extrem de grav. Scaunul electric de grav.

