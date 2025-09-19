G4Media.ro
Donald Trump a refuzat să aprobe un ajutor militar de 400 de…

Donald Trump a refuzat să aprobe un ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan, o schimbare semnificativă în politica SUA faţă de insulă

Preşedintele american Donald Trump a refuzat să aprobe un ajutor militar în valoare de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan, în paralel cu negocierile comerciale cu Beijingul, a relatat joi cotidianul american Washington Post, citat de agenția de știri AFP.

Această decizie ar marca o schimbare semnificativă în politica SUA faţă de insulă, dar nu este încă definitivă, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Washington Post, transmite Agerpres.

Statele Unite au încetat să mai recunoască diplomatic Taiwanul în favoarea Chinei în 1970, dar sunt principalul furnizor de arme al insulei democratice. La rândul său, Beijingul consideră Taiwanul una dintre provinciile sale şi nu a exclus utilizarea forţei pentru a prelua controlul asupra acesteia.

Trump urmează să discute vineri cu omologul său chinez Xi Jinping, pentru a doua lor conversaţie telefonică de la revenirea republicanului la Casa Albă. Cele doua părţi încearcă să ajungă la un compromis privind taxele vamale şi un acord privind reţeaua de socializare TikTok.

În timpul administraţiei Joe Biden, predecesorul lui Trump, Washingtonul a aprobat un ajutor militar în valoare de peste două miliarde de dolari pentru Taiwan.

Însă Trump „nu susţine trimiterea de arme fără compensaţii financiare, o preferinţă exprimată şi în cazul Ucrainei”, notează Washington Post.

Oficiali în domeniul apărării americani şi taiwanezi s-au întâlnit în august la Anchorage, în Alaska, relatează Washington Post.

Potrivit ziarului, ei au discutat despre un acord privind armele „care ar putea totaliza câteva miliarde de dolari”, inclusiv drone, rachete şi senzori pentru monitorizarea coastei insulei.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie, Taipeiul şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu trăinicia relaţiei sale cu Statele Unite şi cu hotărârea Washingtonului de a apăra insula în cazul unui atac din partea Chinei.

În timpul unei vizite în Taiwan la sfârşitul lunii august, preşedintele Comisiei pentru Forţele Armate a Senatului SUA a declarat că este hotărât ca Statele Unite şi Taiwanul să rămână „cei mai buni prieteni”.

Confruntat cu o presiune militară crescândă din partea Chinei în ultimii ani, Taiwanul şi-a mărit cheltuielile pentru apărare, iar Statele Unite fac presiuni asupra insulei să îşi intensifice eforturile în acest sens. Ministerul Apărării din Taiwan intenţionează să ceară un buget excepţional de până la 28 de miliarde de euro, o sumă record.

