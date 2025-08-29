Diana Buzoianu: Am câştigat în primă instanţă procesul cu RA-APPS referitor la publicarea listei cu imobilele pe care le gestionează, beneficiarii şi chiriile, dar a făcut recurs. Cheltuie bani pe avocaţi, să demonstreze că are privilegiul să încalce legea

Deputatul USR Diana Buzoianu, în prezent ministru al Mediului, acuză RA-APPS că cheltuiește bani publici pe avocaţi ”ca să demonstreze în instanţă că ei au privilegiul să încalce legea”, după ce ea a a câştigat în primă instanţă procesul referitor la publicarea listei cu imobilele pe care Regia le gestionează, beneficiarii şi chiriile, însă instituţia a făcut recurs. ”Am încredere că jocul de-a mogulii pe averea statului se termină aici!”, afirmă Buzoianu, citată de News.ro.

”Pe ce cheltuie şefii RAAPPS bani publici? Pe avocaţi, ca să demonstreze în instanţă că ei au privilegiul să încalce legea. Anul trecut am cerut oficial RAAPPS, în baza legii accesului la informaţii de interes public, să publice lista imobilelor pe care le gestionează, beneficiarii şi chiriile. Adică, în traducere: normalitatea. Să aflăm cine stă în casele statului şi cu cât. Răspunsul lor? „Ce-i aia lege? E secret, c-aşa vrem noi!””, relatează Buzoianu.



Ea spune că i-a dat în judecată. pe cei de la RA-APPS şi a câştigat în primă instanţă.



”Simplu, clar, fără echivoc. Judecătorii le-au spulberat aberaţia că pot ascunde ce fac cu bunurile statului. Doar că şefii RAAPPS au făcut recurs ( = avocaţi = bani) sperând să mai amâne momentul adevărului. Ei încă trăiesc în filmul în care imobilele pe care le administrează sunt proprietatea lor adusă de acasă. Eu, noi, toţi oamenii de bun simţ trăim în realitatea în care sfidarea, minciuna şi privilegiile pe ochi frumoşi dispar în faţa legii. RAAPPS: ne vedem la recurs! Am încredere că jocul de-a mogulii pe averea statului se termină aici!”, conchide Buzoianu.



În noiembrie 2024, Diana Buzoianu anunţa că dă în judecată RA-APPS, pentru a publica lista completă a beneficiarilor de case de la stat, acuzând că de nouă luni Regia aflată în subordinea premierului Marcel Ciolacu se comportă ca şi cum ar fi stat în stat şi refuză să spună public pentru cine pregăteşte vila de lux din Aviatorilor 86 – despre care la acel moment se vehicula că urma să fie atribuită preşedintelui Klaus Iohannis la finalul mandatului- şi cât va costa în final renovarea acesteia, refuză accesul parlamentarilor la contractul în baza căruia derulează lucrările şi, mai ales, refuză să comunice lista completă a imobilelor pe care le administrează şi a celor care ocupă, cu drept sau fără drept, locuinţe de serviciu şi de protocol plătite din banii tuturor românilor. În 30 aprilie 2025, USR anunţa că RA-APPS este obligată să prezinte lista cu toate imobilele administrate şi toţi beneficiarii caselor de la stat.