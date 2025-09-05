G4Media.ro
Dezbatere publică referitoare la declararea Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, organizată…

pădurea Băneasa
Sursa foto CenturaVerde.ro

Dezbatere publică referitoare la declararea Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, organizată vineri

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) organizează, vineri, o dezbatere publică privind iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, transmite Agerpres.

Potrivit instituţiei, evenimentul va avea două secţiuni distincte: în prima parte, discuţiile se vor concentra asupra dialogului instituţional cu reprezentanţii autorităţilor publice, ai instituţiilor cu responsabilităţi directe, precum şi ai societăţii civile şi comunităţilor locale, iar în cea de-a doua, vor fi prezentate întrebările, observaţiile şi propunerile participanţilor.

„Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor reafirmă prin această iniţiativă angajamentul ferm pentru protejarea resurselor naturale şi consolidarea dialogului cu societatea civilă, ca parte a responsabilităţii sale de a asigura un mediu sănătos şi echilibrat pentru generaţiile viitoare”, se menţionează într-un comunicat de presă.

