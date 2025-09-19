Dezbatere aprinsă în parlamentul croat pe marginea unei legi ce privește profesiile reglementate care va facilita angajarea asistentelor medicale române

Dezbaterea parlamentară privind legea care va facilita angajarea în Croaţia a asistentelor medicale din România s-a transformat vineri într-o discuţie despre situaţia materială a asistentelor medicale croate, cu mesajul că emigrarea acestora trebuie să fie stopată, relatează agenţia de presă HINA, citată de Agerpres.

”Nimeni nu ar trebui să se teamă, asistentele noastre medicale nu vor fi înlocuite masiv de asistentele române; suntem o ţară din care pleacă un număr semnificativ de asistente medicale, nu o ţară în care ele vin”, au spus Miso Krsticevic (Partidul Social-Democrat croat) şi Rada Boric (partidul ‘Putem!’) în timpul dezbaterii amendamentelor la legea privind profesiile reglementate şi recunoaşterea calificărilor profesionale străine.

Potrivit unor estimări, au punctat ei, în ultimii zece ani între 7.000 şi 8.000 de asistente medicale au părăsit Croaţia, aproximativ 20%pleacă în străinătate anual, 30% iau în considerare să facă acest lucru şi sistemul de sănătate croat are un deficit de aproximativ 4.000 de asistente medicale.

Personalul medical ar trebui să fie plătit în mod corect şi ar trebui create condiţii care să le facă pe asistente să rămână în Croaţia, a susţinut Bozo Petrov (formaţiunea politică ‘Podul’).

”Ce va face guvernul pentru a stopa trendul plecărilor?”, a întrebat deputata Dubravka Novak (Putem!).

Această tendinţă a plecării asistentelor medicale s-a redus în ultimii ani graţie îmbunătăţirii situaţiei lor materiale, a replicat Ivan Vidis, secretar de stat în Ministerul croat al Muncii, Familiei şi Politicilor Sociale.

”În 2016, salariul brut al unei asistente medicale a fost de 1.160 euro, iar în iunie 2025 a ajuns la 2.537 euro, în creştere nominală cu 118% şi creştere reală de 62%”, a accentuat el.

În prezent, există 95 de asistente medicale şi tehnicieni străini în Croaţia, dintre care 76 cetăţeni ai unor ţări terţe, iar restul din alte ţări membre ale Uniunii Europene, dar numărul creşte de la an la an, a adăugat secretarul de stat.

Cu amendamentele la legea privind profesiile reglementate, care sunt adoptate într-o procedură rapidă în scopul alinierii lor la directiva UE, va fi facilitată recunoaşterea calificării profesionale a asistentelor medicale pregătite în România.

”Asistentele care deţin dovada pregătirii profesionale complete nu vor mai trebui să facă dovada anilor numeroşi de experienţă pentru recunoaşterea calificării lor, ceea ce va face angajarea lor mai uşoară şi mai rapidă”, a explicat Ivan Vidis.