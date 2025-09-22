Deputata PSD Gabriela Ene, la dezbaterea moțiunii AUR împotriva Dianei Buzoianu: Ministrul Mediului să respecte o serie de priorităţi dacă mai vrea sprijinul PSD

Ministrul Mediului trebuie să respecte o serie de priorităţi dacă mai vrea sprijinul PSD, a afirmat luni deputata social-democrată Gabriela Ene, transmite Agerpres.

„PSD abordează dezbaterile din Parlament cu seriozitate şi responsabilitate, nu ne interesează spectacolul politic, ci soluţiile. România traversează un moment dificil – facturi ridicate la energie, presiuni economice asupra familiilor şi companiilor, instabilitate în plan regional şi provocări internaţionale fără precedent. Într-un astfel de context, datoria noastră este să construim, nu să blocăm, nici să dărâmăm. Moţiunea atinge un subiect vital – hidrocentralele nefinalizate, multe aflate la peste 90% stadiu fizic. Blocajele administrative şi refuzul de a emite avize nu sunt detalii birocratice, ele afectează direct securitatea energetică a României”, a afirmat Gabriela Ene la dezbaterea moţiunii simple AUR.

Ea a menţionat că România importă energie la preţuri mari şi a subliniat că hidroenergia este decisivă pentru ţara noastră.

„PSD nu susţine moţiunea AUR, nu validăm demersuri populiste care subminează stabilitatea guvernării, dar, în acelaşi timp, PSD nu poate trece cu vederea blocajele evidente din Ministerul Mediului, blocaje care afectează direct securitatea energetică şi buzunarul fiecărui român. (…) Vorbim despre securitate naţională, nu despre dispute doctrinare”, a adăugat deputata.

Gabriela Ene a anunţat că PSD va continua să sprijine coaliţia şi pe actualul ministru al Mediului dacă îşi asumă public, în plen, că vor fi emise toate avizele pentru punerea în funcţiune a mai multor investiţii, printre care Hidrocentrala de la Paşcani, de la Surduc-Siriu, Complexul Hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana etapa II şi Cornetu Avrig.

„Doamna ministru să-şi asume că va stabili ca prioritate, printre alte priorităţi pe care le are în minister, şi problema acestor hidrocentrale. (…) Dacă acest angajament este respectat, România îşi reduce dependenţa de importuri, facturile românilor scad, securitatea energetică se consolidează iar investiţiile deja realizate sunt valorificate. Dacă însă angajamentul este încălcat (…), doamna ministru nu va mai putea conta pe sprijinul PSD la o eventuală moţiune. Nu căutăm confruntare, dar guvernarea înseamnă rezultate, nu pretexte, nu întârzieri nejustificate. Hidroenergia este decisivă pentru România, oferă stabilitate şi flexibilitate de sistem cu inerţie şi răspuns rapid la dezechilibre, lucruri pe care fotovoltaicul şi eolianul nu le pot asigura singure. Oferă costuri predictibile odată ce centralele sunt amortizate. Oferă securitate în faţa riscurilor naturale”, a transmis deputata PSD.

Context: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a criticat, mai devreme, întârzierea avizelor ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), pentru finalizarea a patru hidrocentrale construite în proporție de minimum 75%, acuzând-o de „rea-voință” și a spus că, dacă ar fi deputat, ar vota moțiunea simplă depusă de AUR împotriva acesteia.

Președintele USR, Dominic Fritz, susține că „nu este întâmplător că AUR a ales-o pe Diana Buzoianu ca țintă . Ministra Mediului este o dublă amenințare pentru extremiști”.

Luni de la ora 16.00 are loc, în plenul Camerei Deputaților, dezbaterea moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului Mediului, iar votul este programat pentru miercuri.