G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fritz: Nu este întâmplător că AUR a ales-o pe Diana Buzoianu ca…

Dominic Fritz congresul USR
Sursa foto: USR

Fritz: Nu este întâmplător că AUR a ales-o pe Diana Buzoianu ca țintă. Ministra Mediului este o dublă amenințare pentru extremiști

Articole22 Sep • 100 vizualizări 1 comentariu

Președintele USR, Dominic Fritz, susține că „nu este întâmplător că AUR a ales-o pe Diana Buzoianu ca țintă. Ministra Mediului este o dublă amenințare pentru extremiști”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În primul rând, lupta Dianei cu mafia este reală. Iar AUR, în momente de răscruce, nu se sfiește niciodată să apere interesele sistemului. AUR vrea să deranjeze doar cu vorbe și atât. Nu să schimbe furtul pe bune. Că doar sunt păpușați de cei care au profitat de capturarea statului”, afirmă Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

Liderul USR spune că, în al doilea rând, Diana Buzoianu arată că se poate.

„Se ia la trântă cu cei care defrișează ilegal pădurile națiunii și, da, își ia în serios responsabilitatea de protectoare pentru râuri și munți, în pericol de distrugere din cauza unor proiecte învechite fără cap, împinse de băieți deștepți fără pic de respect pentru comorile naturale ale României. Normal că patriotismul Dianei este o concurență incomodă pentru cei care doar se pretind patrioți, dar joacă jocul altora.

Să fiți foarte atenți la cine o susține și cine o atacă pe Diana în aceste zile. Linia de demarcație între buna și reaua-credință va fi extrem de evidentă. Iar cine se va ralia de partea extremiștilor se va demasca singur”, mai afirmă Dominic Fritz.

Context: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a criticat, luni, întârzierea avizelor ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), pentru finalizarea a patru hidrocentrale construite în proporție de minimum 75%, acuzând-o de „rea-voință” și a spus că, dacă ar fi deputat, ar vota moțiunea simplă depusă de AUR împotriva acesteia.

Luni de la ora 16.00 are loc, în plenul Camerei Deputaților, dezbaterea moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului Mediului, iar votul este programat pentru miercuri.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Liderul senatorilor PSD: Dacă aș fi deputat, aș vota moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. E un lucru pe care trebuie să-l facem în interesul național / Replica liderului senatorilor USR: „Cred că domnul Daniel Zamfir mai degrabă este pe persoană fizică”

Articole22 Sep • 282 vizualizări
2 comentarii

Alin Ene, judecător CSM, îl acuză pe liderul USR de  “presiune directă și inadmisibilă” asupra CCR, cu “câteva zile” înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra pensiilor magistraților / Alin Ene, absolvent al Academiei de Poliție, a avut în 2024 venituri de aproape 10.000 de euro lunar

Articole22 Sep • 4.228 vizualizări
6 comentarii

Deputaţii dezbat luni moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului / ”Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989” / Acuzaţiile aduse

Articole22 Sep • 1.494 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. In locul USR dacă nu as fi susținut in Parlament aș ieși de la guvernare! Si-asa nu prea se fac reforme din cauza PSD.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.