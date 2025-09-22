Fritz: Nu este întâmplător că AUR a ales-o pe Diana Buzoianu ca țintă. Ministra Mediului este o dublă amenințare pentru extremiști

Președintele USR, Dominic Fritz, susține că „nu este întâmplător că AUR a ales-o pe Diana Buzoianu ca țintă. Ministra Mediului este o dublă amenințare pentru extremiști”.

„În primul rând, lupta Dianei cu mafia este reală. Iar AUR, în momente de răscruce, nu se sfiește niciodată să apere interesele sistemului. AUR vrea să deranjeze doar cu vorbe și atât. Nu să schimbe furtul pe bune. Că doar sunt păpușați de cei care au profitat de capturarea statului”, afirmă Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

Liderul USR spune că, în al doilea rând, Diana Buzoianu arată că se poate.

„Se ia la trântă cu cei care defrișează ilegal pădurile națiunii și, da, își ia în serios responsabilitatea de protectoare pentru râuri și munți, în pericol de distrugere din cauza unor proiecte învechite fără cap, împinse de băieți deștepți fără pic de respect pentru comorile naturale ale României. Normal că patriotismul Dianei este o concurență incomodă pentru cei care doar se pretind patrioți, dar joacă jocul altora.

Să fiți foarte atenți la cine o susține și cine o atacă pe Diana în aceste zile. Linia de demarcație între buna și reaua-credință va fi extrem de evidentă. Iar cine se va ralia de partea extremiștilor se va demasca singur”, mai afirmă Dominic Fritz.

Context: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a criticat, luni, întârzierea avizelor ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), pentru finalizarea a patru hidrocentrale construite în proporție de minimum 75%, acuzând-o de „rea-voință” și a spus că, dacă ar fi deputat, ar vota moțiunea simplă depusă de AUR împotriva acesteia.

Luni de la ora 16.00 are loc, în plenul Camerei Deputaților, dezbaterea moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului Mediului, iar votul este programat pentru miercuri.