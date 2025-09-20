Debitul Dunării la intrarea în ţară, mult sub media lunii septembrie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar în umătoarele zile, la valoarea de 2.700 mc/s, cu tendinţă de scădere spre sfârşitul săptămânii viitoare, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie (3.800 mc/s), arată prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), emisă pentru perioada 19 – 26 septembrie 2025, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere, exceptând ultimele zile ale intervalului, când vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet şi relativ staţionare pe sectorul Corabia – Zimnicea.

Pentru luna septembrie, debitul maxim al Dunării este estimat la 3.300 mc/s, mai mic faţă de valoarea medie multianuală de 3.800 mc/s, iar cel minim de 2.000 mc/s.

Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi, în general, în scădere, până pe 26 septembrie, exceptând râurile din sudul ţării, cele din bazinul Bârladului şi afluenţii Prutului, unde vor fi relativ staţionare.exceptând râurile din sudul ţării, cele din bazinul Bârladului şi afluenţii Prutului, unde vor fi relativ staţionare.

În ultimele două zile ale intervalului sunt posibile creşteri uşoare de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte, cu o probabilitate mai mare în sud – vestul ţării, datorită precipitaţiilor, în general slabe cantitativ, prognozate.

Pe parcursul lunii septembrie, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu şi Someşul Mare, pe cursurile superioare ale Jiului şi Bistriţei şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Gilort, Rm.Sărat, Bârlad, pe afluenţii Oltului inferior, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea.