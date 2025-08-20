G4Media.ro
Danemarca vrea să elimine cota de TVA la cărţi pentru a încuraja lectura

Pentru a încuraja lectura, Guvernul danez vrea să elimine Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la cărţi, care în prezent este fixată la 25%, a anunţat miercuri ministrul Culturii, Jakob Engel-Schmidt, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Guvernul va propune în proiectul legii finanţelor eliminarea cotei de TVA la cărţi. Trebuie să facem totul pentru a rezolva această criză a lecturii care, din păcate, s-a agravat în ultimi ani”, a explicat Jakob Engel-Schmidt, precizând că această eliminare va costa bugetul statului aproximativ 330 milioane de coroane (44,2 milioane de euro) pe an.

Potrivit ultimului studiu Pisa, aproximativ 24% dintre elevii danezi de 15 ani nu stăpânesc competenţele minimale pentru a înţelege şi extrage informaţii dintr-un text simplu, un procent care a crescut cu patru puncte în ultimii zece ani.

La nivelul Europei, Danemarca avea cea mai mare cotă de TVA la cărţi, în timp ce multe ţări au o cotă redusă în cazul ţărilor. Marea Britanie are TVA zero la cărţi.

Editorii danezi de carte s-au declarat în favoarea eliminării.

Combinată cu o „majorare a achiziţiilor publice de cărţi pentru bibliotecile publice şi şcolare, măsura ar putea consolida şi mai mult cultura lecturii şi ar garanta accesul la cărţile fizice pentru toţi danezi, atât pentru copiii cât şi pentru adulţi”, au scris editorii într-un raport transmis ministrului Culturii la finele lunii mai.

