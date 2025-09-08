Curtea Supremă a SUA îi dă câștig de cauză lui Trump privind raidurile agresive împotriva imigrației

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Curtea Supremă a Statelor Unite a susținut din nou, luni, abordarea dură a președintelui Donald Trump față de imigrație, permițând agenților federali să continue raidurile din sudul Californiei, care vizează deportarea persoanelor pe baza rasei sau limbii vorbite, transmite Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Curtea a admis o solicitare a Departamentului de Justiție de a suspenda ordinul unui judecător federal care interzicea temporar agenților să oprească sau să rețină persoane fără o „suspiciune rezonabilă” că se află ilegal în țară, bazându-se pe rasă, etnie sau pe faptul că vorbesc spaniola sau engleza cu accent, printre alți factori. Cei trei judecători liberali ai Curții Supreme s-au opus public deciziei, criticând direct majoritatea conservatoare.

Administrația „aproape că a declarat că toți latino-americanii, fie că sunt sau nu cetățeni americani, care lucrează pe salarii mici, sunt o pradă legitimă, putând fi ridicați oricând de la locul de muncă și reținuți până când oferă dovezi că statutul lor legal îi mulțumește pe agenți”, a scris judecătoarea Sotomayor în opinia sa de disidență.

„În loc să stăm deoparte în timp ce libertățile noastre constituționale se pierd, eu îmi exprim dezacordul”, a adăugat Sotomayor.

Judecătoarea federală Maame Frimpong, din Los Angeles, a stabilit pe 11 iulie că acțiunile administrației Trump probabil încalcă cel de-al Patrulea Amendament al Constituției SUA, care protejează împotriva perchezițiilor și sechestrărilor nejustificate. Ordinul ei se aplica jurisdicției instanței sale, care acoperă mare parte din sudul Californiei.

Ordinul Curții Supreme a fost scurt și emis fără nicio explicație, o practică obișnuită în gestionarea urgențelor, dar care a generat confuzie în instanțele inferioare și critici chiar din partea unor judecători. Curtea are o majoritate conservatoare de 6 la 3.

Fiind de acord cu decizia de luni, judecătorul conservator Brett Kavanaugh a declarat că „etnia aparentă, singură, nu poate constitui o suspiciune rezonabilă”, dar poate fi un „factor relevant” atunci când este luată în considerare împreună cu alți factori importanți.

Kavanaugh a adăugat: „Dacă ofițerii află că persoana oprită este cetățean american sau se află legal în Statele Unite, o eliberează imediat.”

Într-un document scris, Departamentul de Justiție a apărat vizarea persoanelor pe baza unui „profil rezonabil de larg”, într-o regiune în care, potrivit administrației, aproximativ 10% dintre locuitori se află ilegal în țară.