Curtea de Apel Constanța a amânat pronunțarea deciziei definitive în dosarul lui…

Vlad Pascu la DIICOT
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Curtea de Apel Constanța a amânat pronunțarea deciziei definitive în dosarul lui Vlad Pascu

Curtea de Apel Constanţa a amânat luni, pentru 21 august, pronunţarea definitivă a sentinţei în dosarul în care Vlad Pascu, şoferul drogat care în august 2023 a accidentat mortal doi tineri şi a rănit alţi trei în localitatea 2 Mai, a primit în primă instanţă o condamnare de 10 ani de închisoare, transmite Agerpres.

În dimineaţa zilei de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise.

În octombrie 2023, el a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

Pe 31 ianuarie 2025, Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

De asemenea, instanţa a dispus ca Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) să plătească 700.000 euro familiei tânărului mort în accidentul rutier, 640.000 euro familiei tinerei decedate în accident, precum şi 100.000 euro, 50.000 euro, respectiv 250.000 euro, celor trei tineri răniţi.

Vlad Pascu a atacat decizia judecătoriei în apel, iar avocaţii lui au solicitat o reducere a pedepsei de 10 ani.

  1. Justitia e corupta. Nu avem justitie.

  2. Iorgulescu stil !

