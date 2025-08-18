Culisele transferului lui Hamilton la Ferrari – Dezvăluire din interior: „90% din Scuderie nu l-a vrut”

Arturo Merzario, fost pilot al Ferrari și persoană cu legături importante în cadrul echipei italiene, vorbește deschis pentru Gazzetta dello Sport despre motivul pentru care Lewis Hamilton a fost transferat de la Mercedes. Arturo dezvăluie că undeva la 90% dintre angajați nu au fost de acord cu venirea multiplului campion mondial din Formula 1 în cadrul Scuderiei.

Hamilton la Ferrari, mutare strict comercială, spune Arturo Merzario

Mutarea lui Hamilton la Ferrari a fost așteptată cu mult interes: cel mai de succes pilot din istoria F1 (la egalitate cu Michael Schumacher) a fost transferat de cea mai importantă echipă din Marele Circ: Scuderia Ferrari.

Nu este însă (cel puțin până acum) povestea care să impresioneze, performanțele lui Hamilton la Ferrari fiind modeste.

Arturo Merzario, fost pilot al Scuderiei și o voce respectată în paddock-ul din F1, susține că transferul septuplului campion mondial nu a fost dorit de oamenii din interiorul echipei.

„În opinia mea, sosirea lui Hamilton la Maranello a fost o operațiune comercială”, a declarat Merzario (82 de ani) pentru La Gazzetta dello Sport.

„Nouăzeci la sută dintre cei din interiorul Ferrari nu au fost de acord, cel puțin din câte știu eu”, transmite Merzario.

În aceste condiții, „fiul nedorit” nu are parte de o susținere pe măsură, iar nici rezultatele nu sunt cele visate de către fanii Scuderiei.

„Când un pilot nu se simte apreciat sau parte integrantă a grupului pentru a atinge un obiectiv, își pierde motivația. De ce să faci o nebunie pentru a câștiga trei zecimi, rămânând în continuare pe linia a treia?”, transmite Arturo Merzario.

Cu toate că debutul este unul dificil pentru Lewis (cel mai slab sezon din carieră, fără victorie după 14 etape disputate în 2025), Merzario este de părere că Hamilton nu trebuie să-și piardă răbdarea și să aștepte momentul potrivit.

„Nu s-a terminat, Hamilton trebuie să aștepte momentul potrivit. Va risca doar atunci când va fi necesar, nu pentru o a opta poziție. Și pentru că, dacă ar vrea vreodată să plece, și-ar găsi altă echipă. Hamilton a arătat deja cât valorează” – Arturo Merzario.

Comentând mai apoi momentul în care Hamilton a spus că se simte „inutil” după calificările din Marele Premiu al Ungariei, Merzario a spus că pilotul britanic se simte „demolat de Ferrari.”

„Cred că reacția sa a fost ironică în unele privințe. Cu siguranță, poziția sa nu a fost cea pe care și-ar putea-o imagina un septuplu campion mondial. Mai degrabă, mi se pare că Lewis se simte demolat de Ferrari”, a concluzionat fostul pilot de Formula 1.

Cu alte cuvinte, Merzazio este de părere că nu doar performanțele sub așteptări ale monopostului Ferrari îl trag în jos pe Hamilton, ci și atmosfera din cadrul echipei.

Clasamentul piloților la pauza de vară

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

