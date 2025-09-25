Cu Trump din nou de partea sa, Ucraina crede că poate întoarce soarta războiului în defavoarea Rusiei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În ochii lui Donald Trump, Volodimir Zelenski era odată liderul de război fără niciun atu. Cu toate acestea, după o întâlnire privată între cei doi președinți miercuri, Trump a proclamat că Ucraina „este în măsură să lupte și să CÂȘTIGE”, scrie The Telegraph.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cu puțin timp înainte, Zelenski a declarat că are „vești bune” de pe câmpul de luptă pe care să le împărtășească cu Trump.

Președintele american părea să fie de acord, descriind economia rusă în cădere liberă și lăudând puterea forțelor armate ucrainene pentru că au rezistat unei invazii care ar fi trebuit să se încheie cu o victorie în patru zile.

Ceea ce s-a întâmplat apoi, după ce camerele de filmat au părăsit sala, a fost descris ca cea mai mare schimbare de politică externă de când Trump a preluat controlul Casei Albe pentru a doua oară.

Majoritatea cred că viziunea sa asupra războiului a fost influențată de numeroasele și îndelungatele interacțiuni cu Vladimir Putin, președintele rus, care consideră că se apropie de victorie.

Dar există întotdeauna două părți ale unei povești.

Din perspectiva Kievului, forțele sale armate au respins o operațiune ofensivă lungă și brutală a Rusiei.

Moscova a pierdut aproape 1.000 de oameni – uciși sau răniți – în fiecare zi, timp de luni întregi, potrivit estimărilor ucrainene, care sunt adesea citate de agențiile de informații occidentale.

Numărul total al victimelor rusești s-ar ridica la 1.104.500 de la începutul invaziei pe scară largă, pe 24 februarie 2022.

Este un preț ridicat, având în vedere că Moscova a reușit să captureze doar 0,5% din teritoriul total al Ucrainei de la începutul acestui an.

Desigur, au existat momente dificile pentru ucraineni în această perioadă, cum ar fi atunci când Rusia a străpuns frontul estic în direcția orașului Pokrovsk, fortăreață a regiunii Donețk.

Oamenii Moscovei au avansat nouă mile în câteva zile, în perioada premergătoare summitului dintre Trump și Putin din Alaska.

Dar, la fel ca și alte ofensive, această avansare șocantă a fost ținută sub control de unitățile forțelor speciale ucrainene trimise să o înăbușe.

Marți, Zelenski i-a spus lui Trump că forțele sale au încercuit cel puțin 1.000 de soldați ruși.

Președintele ucrainean nu a spus unde, cel puțin public, dar s-ar putea să se fi referit la eliberarea teritoriului în direcția Dobropillia.

După discuțiile de la New York, DeepState, un grup ucrainean de monitorizare a războiului cu legături cu ministerul apărării, și-a actualizat harta de urmărire a câmpului de luptă pentru a arăta avansul ucrainean direct din zonă.

Harta arată o pată roșie distinctivă, care indică controlul rus, înconjurat în întregime de teritoriul controlat de ucraineni, în apropierea micului sat Kucheriv Yar.

La câteva mile sud, pe același salient, ucrainenii spun că au recucerit satul Nikanorivka.

Adesea, hărțile câmpului de luptă au nevoie de câteva zile pentru a se alinia la realitate, ceea ce înseamnă că forțele ucrainene ar fi putut să străpungă din nou capul de pod rus, lăsând o parte din forțele inamice înconjurate.

Mici succese ca acesta se adună.

Zelenski a putut să-i spună lui Trump că forțele sale au eliberat 224 de mile pătrate de teritoriu ucrainean numai în luna septembrie.

În același timp, analiștii pro-ucraineni împărtășesc detalii despre ceea ce ei susțin a fi dovezi că rata dezertărilor rusești s-a dublat.

Bloggerii de război ruși par, de asemenea, mai pesimiști în reflecțiile lor de pe rețelele de socializare.

Cei care îl cunosc cel mai bine pe președintele SUA spun uneori că astfel de vești bune sunt cele care îi influențează cel mai mult gândirea.

Dar poate că o altă misiune militară ucraineană, departe de linia frontului, l-a influențat cel mai mult pe domnul Trump.

De la începutul lunii august, Kievul și-a intensificat atacurile de lungă distanță împotriva rafinăriilor de petrol rusești.

Cel puțin 16 dintre cele 38 de rafinării ale Rusiei au fost lovite numai în această perioadă, provocând penurie de combustibil și scăderea drastică a exporturilor.

Campania a perturbat capacitatea de procesare a Rusiei cu cel puțin un milion de barili pe zi, potrivit grupului de cercetare Energy Aspects.

„Odată ce numărul de drone îl va egala pe cel al rușilor, aceștia vor simți penuria de combustibil și pierderile”, a declarat recent Zelenski reporterilor din Kiev. „Vedem deja acest lucru din ce în ce mai des. Tot mai multe drone ating țintele.”

Odată cu scăderea exporturilor, Kremlinul pierde fondurile de care are nevoie pentru a alimenta războiul din Ucraina.

Dar penuria de combustibil și creșterea vertiginoasă a prețurilor par să aibă un impact puternic, apărând imagini cu stații de alimentare închise sau cozi lungi la cele care sunt încă deschise.

Extremul Orient al Rusiei și Crimeea ocupată au fost primele teritorii care au cunoscut penuria, potrivit agenției de știri Reuters.

Probleme similare au apărut în regiunea râului Volga, precum și în sudul și centrul Rusiei.

În ultimele zile, pe rețelele de socializare au apărut imagini video neverificate care pretind că arată cozi la o benzinărie de pe autostrada dintre Moscova și Sankt Petersburg.

Oficialii ucraineni cred că nemulțumirea publică îl va forța pe Putin să se așeze la masa negocierilor.

Țintirea exporturilor rusești de combustibili fosili a fost o strategie cheie pentru Trump. El a impus Indiei tarife comerciale suplimentare din cauza achiziționării de țiței rusesc ieftin.

Uniunea Europeană a promis, de asemenea, să accelereze embargoul asupra importurilor de combustibil rusesc, sub presiunea Casei Albe.

În ochii săi, este o demonstrație clară că strategia lui Trump începe să dea roade. Iar pentru Ucraina și Europa, un președinte american fericit este un președinte bun.

Există arme controlate exclusiv de America, cum ar fi sistemul de apărare aeriană Patriot sau lansatoarele de rachete Himars, de care Ucraina are nevoie disperată.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a negociat un acord cu Trump pentru a se asigura că acest kit rămâne disponibil, atâta timp cât aliații europeni îl finanțează.

Deocamdată, acest lucru funcționează, guvernele europene angajându-se să aloce aproape 2 miliarde de dolari pentru acest program.

Se preconizează că această sumă va crește la 10 miliarde de dolari în viitorul apropiat, iar Zelenski a declarat că ar putea crește la 90 de miliarde de dolari dacă Ucraina își va atinge obiectivul.

Unele dintre vânzările convenite de SUA includ mii de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, lansate din aer, în valoare de aproape 1 miliard de dolari.

Între timp, sancțiunile occidentale paralizante și lipsa fondurilor vor face mai dificilă reînarmarea Rusiei în același ritm.

Economia Rusiei a suferit un șoc de când Putin a lansat invazia în februarie 2022, rubla rămânând în continuare sub nivelul maxim atins înainte de război față de dolar.

Previziunile oficiale privind PIB-ul pentru acest an au fost revizuite în jos, de la 2,5% la 1%, în timp ce deficitul bugetar a crescut la 50 de miliarde de dolari și se așteaptă să crească și mai mult în acest an, agravat de scăderea exporturilor.

Pe lângă importurile străine, Ucraina mizează pe propriul boom al producției interne pentru a compensa lipsa unui sprijin real din partea SUA.

Progresele tehnologice din ultimii trei ani și jumătate au permis Kievului să producă drone în cantități uriașe.

Și mai sunt și alte proiecte, cum ar fi rachetele de croazieră Flamingo, produse intern. Pe hârtie, acestea pot zbura peste 1.800 de mile și transporta o încărcătură utilă de o tonă.

Eficacitatea lor rămâne însă un mister, din cauza testelor limitate pe câmpul de luptă.

În timpul celebrei dispute din Biroul Oval, Trump i-a spus lui Zelenski că „în acest moment” nu deține atuurile.

Deși o victorie militară reală ar putea rămâne un scenariu fantezist, președintele Ucrainei și-a îmbunătățit în liniște poziția.

Și este una pe care el, și poate acum și Trump, o consideră câștigătoare dacă i se acordă timp și sprijin din partea aliaților internaționali.