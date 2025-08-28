Coreea de Sud a votat interzicerea telefoanelor în sălile de clasă / Partid de opoziție: legea ameninţă „drepturile digitale” ale elevilor

Coreea de Sud a adoptat miercuri un proiect de lege care interzice utilizarea telefoanelor mobile în sălile de clasă, transmite News.ro.

Proiectul de lege, care va intra în vigoare în martie, interzice utilizarea în sălile de clasă a dispozitivelor conectate, inclusiv a telefoanelor mobile, şi „a fost adoptat miercuri”, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Adunării Naţionale sud-coreene.

Această măsură face din Coreea de Sud ultima ţară care restricţionează utilizarea reţelelor sociale în şcoli, după Australia şi Ţările de Jos.

Într-un comunicat, Ministerul Educaţiei din Coreea de Sud a precizat că vor exista excepţii, în special atunci când telefoanele sunt utilizate ca instrumente de ajutor pentru elevii cu nevoi speciale sau în scopuri educaţionale.

Acesta a subliniat că această lege stabileşte o bază juridică pentru „restricţionarea deţinerii şi utilizării acestor dispozitive” în cadrul învăţământului şcolar.

Parlamentarii, printre care şi raportorul propunerii de lege Cho Jung-hun, membru al Partidului Puterea Poporului (dreapta, opoziţie), au reamintit că până în prezent nu exista o astfel de bază.

Comisia Naţională pentru Drepturile Omului a recunoscut recent că restricţiile privind utilizarea telefoanelor în mediul şcolar nu constituie o încălcare a drepturilor omului, având în vedere impactul negativ al reţelelor asupra învăţării şi bunăstării emoţionale a elevilor.

Cu toate acestea, micul partid de opoziţie Jinbo (Partidul Progresist, de stânga) a considerat că noua lege ameninţă „drepturile digitale” ale elevilor şi capacitatea acestora de a „lua decizii responsabile pe cont propriu”.