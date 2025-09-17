Consiliul Județean Iași: Vrem să ne asigurăm că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iaşi cu autostrada A8 vor deveni realitate. Suntem obligaţi să accelerăm ritmul de implementare a proiectelor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat, miercuri, că obiectivul prioritar este să se asigure că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iaşi cu autostrada A8 vor deveni realitate, fiind necesară accelerarea ritmului de implementare. ”Dezvoltarea Moldovei nu mai poate aştepta”, a transmis Alexe, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat, miercuri, că s-a întâlnit cu secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scriosteanu şi directorul CNAIR, Cristian Pistol, la sediul CNAIR.

”Obiectivul nostru prioritar este să ne asigurăm că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iaşi cu autostrada A8 vor deveni realitate”, a scris, miercuri, pe Facebook, Costel Alexe.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi apreciază că trebuie profitat de varianta finanţării prin programul SAFE.

”Municipiul Iaşi trebuie să aibă asigurată conexiunea cu A8 atât pe partea vestică, prin Centura Cicoarei – Dacia – Uricani, cât şi pe partea estică, prin breteaua de legătură A8 – Aeroportul Internaţional Iaşi – Spitaşul Regional de Urgenţă – Bulevardul CA Rosetti. Suntem obligaţi să accelerăm ritmul de implementare a proiectelor”, a mai scris Alexe.

Acesta a precizat că este şi mesajul pe care l-a transmis autorităţilor centrale, ”pentru că dezvoltarea Moldovei nu mai poate aştepta”.