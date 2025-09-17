G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Consiliul Județean Iași: Vrem să ne asigurăm că proiectele care vizează conectivitatea…

Autostrada A8 Targu Mures - Miercurea Nirajului 4
Sursa foto: Facebook/ Asociația Pro Infrastructură

Consiliul Județean Iași: Vrem să ne asigurăm că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iaşi cu autostrada A8 vor deveni realitate. Suntem obligaţi să accelerăm ritmul de implementare a proiectelor

Articole17 Sep 0 comentarii

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat, miercuri, că obiectivul prioritar este să se asigure că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iaşi cu autostrada A8 vor deveni realitate, fiind necesară accelerarea ritmului de implementare. ”Dezvoltarea Moldovei nu mai poate aştepta”, a transmis Alexe, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat, miercuri, că s-a întâlnit cu secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scriosteanu şi directorul CNAIR, Cristian Pistol, la sediul CNAIR.

”Obiectivul nostru prioritar este să ne asigurăm că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iaşi cu autostrada A8 vor deveni realitate”, a scris, miercuri, pe Facebook, Costel Alexe.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi apreciază că trebuie profitat de varianta finanţării prin programul SAFE.

”Municipiul Iaşi trebuie să aibă asigurată conexiunea cu A8 atât pe partea vestică, prin Centura Cicoarei – Dacia – Uricani, cât şi pe partea estică, prin breteaua de legătură A8 – Aeroportul Internaţional Iaşi – Spitaşul Regional de Urgenţă – Bulevardul CA Rosetti. Suntem obligaţi să accelerăm ritmul de implementare a proiectelor”, a mai scris Alexe.

Acesta a precizat că este şi mesajul pe care l-a transmis autorităţilor centrale, ”pentru că dezvoltarea Moldovei nu mai poate aştepta”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Şeful PSD Iaşi îi cere premierului să prezinte sursele de finanţare pentru autostrada A8 şi să spună când încep lucrările: Moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai pentru campaniile de marketing ale Guvernului

Articole4 Sep • 4.188 vizualizări
3 comentarii

Asociația Pro Infrastructură avertizează că proiectele scoase din PNRR nu pot fi toate transferate în Programul Transporturi care are alocată suma de numai 5,5 miliarde euro, iar proiectele contractate însumează 7,7 miliarde € plus alte 15,6 miliarde € care au cereri depuse

Articole16 Iul 2025
1 comentariu

Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei: Dincolo de hârtii, hărți și fotografii electorale, realitatea este crudă. În atâția ani de promisiuni, niciun kilometru din Autostrada 8 nu a fost realizat

Articole16 Iul 2025
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.