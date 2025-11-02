Vremea se va răci în toată ţara, inclusiv în Bucureşti, începând de marţi / Maximele nu vor depăşi 17 grade

Vremea se va răci în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, începând de marţi, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu maxime care nu vor mai depăşi 17 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 7 noiembrie 2025, transmite Agerpres.

Astfel, în intervalul 3 noiembrie, ora 08:00 – 4 noiembrie, ora 08:00, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obişnuit la această dată, deşi valorile termice diurne vor fi uşor mai scăzute faţă de ziua precedentă în vestul teritoriului. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, dar în Banat, Crişana şi Maramureş nebulozitatea se va accentua treptat şi temporar va ploua slab. Spre seară şi noaptea, cerul se va înnora în cea mai mare parte a ţării, iar ploile se vor semnala în Maramureş, local în Transilvania şi Moldova şi pe arii restrânse în celelalte regiuni.Noaptea, la altitudini de peste 1.700 de metri, trecător vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Va mai fi şi ceaţă, dimineaţa pe arii restrânse în sud şi est, precum şi în depresiuni, iar noaptea doar izolat, cu o probabilitate mai mare în vest şi sud-est. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu unele intensificări la munte, în vest, în est şi pe alocuri în rest (viteze la rafală în general de 40 – 45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 şi 23 de grade, iar cele minime între 4 şi 12 grade Celsius.

În Bucureşti, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obişnuit la început de noiembrie. Ziua cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă şi condiţii de ceaţă în primele ore ale intervalului. Noaptea cerul va fi mai mult noros şi trecător vor fi condiţii să plouă slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 20 de grade, iar cea minimă va fi de 8 – 10 grade Celsius.

În intervalul 4 noiembrie, ora 08:00 – 5 noiembrie, ora 08:00, în ţară, vremea se va răci în toate regiunile, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va deveni variabil în vestul şi nord-vestul teritoriului, iar în rest va fi mai mult noros. Temporar va ploua în Muntenia şi Dobrogea, local în Oltenia, iar pe parcursul zilei, pe arii restrânse, şi în Transilvania şi Moldova. La munte, la altitudini în general de peste 1.700 m, trecător vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în prima parte a intervalului, în est şi sud-est, în extremitatea de sud-vest şi la munte, în general cu viteze de 40 – 50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 18 grade, iar cele minime între 0 şi 10 grade. Izolat va fi ceaţă.

În Capitală, vremea se va răci faţă de zilele precedente, astfel valorile termice diurne vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi noros, iar trecător va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13 – 14 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 8 grade.

Pentru perioada 5 noiembrie, ora 08:00 – 6 noiembrie, ora 08:00, valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi izolat ploi slabe ziua în sudul şi sud-estul ţării, iar noaptea în est. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 17 grade, iar cele minime între -1 şi 8 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, până spre -3 grade. Izolat dimineaţa şi local noaptea se va semnala ceaţă.

Şi în Bucureşti valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice datei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima parte a intervalului. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 14 – 16 grade, iar cea minimă de 3 – 5 grade. Spre sfârşitul nopţii va creşte probabilitatea de ceaţă.

Intervalul 6 noiembrie, ora 08:00 – 7 noiembrie, ora 08:00, va fi caracterizat de o vreme în general închisă în sudul şi estul ţării, unde va fi nebulozitate joasă în cea mai mare parte a intervalului şi pe alocuri va ploua. Izolat, cu precădere la începutul şi spre sfârşitul intervalului, se va forma ceaţă. În Carpaţii Meridionali, la altitudini mari, pe parcursul nopţii vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. În celelalte regiuni va fi vreme frumoasă, cu cer variabil spre senin şi ceaţă izolat, cu precădere dimineaţa. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 17 grade, iar cele minime între 0 şi 10 grade.

În Bucureşti, cerul va avea înnorări şi trecător, cu o probabilitate mai mare seara şi noaptea, va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jurul a 13 grade, iar cea minimă de 4 – 6 grade Celsius. Mai ales dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă.

Meteorologii prognozează pentru intervalul 7 noiembrie, ora 08:00 – 10 noiembrie, ora 08:00, o vreme normală din punct de vedere termic. Local în sud şi est şi izolat în rest va ploua slab. Pe alocuri, în zonele joase de relief, dimineaţa şi noaptea, vor fi nori joşi şi sau ceaţă.

În Capitală, vremea va fi normală din punct de vedere termic şi cu probabilitate ca trecător să plouă slab.