Şeful PSD Iaşi îi cere premierului să prezinte sursele de finanţare pentru…

Autostrada A8 Targu Mures - Miercurea Nirajului 4
Sursa foto: Facebook/ Asociația Pro Infrastructură

Şeful PSD Iaşi îi cere premierului să prezinte sursele de finanţare pentru autostrada A8 şi să spună când încep lucrările: Moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai pentru campaniile de marketing ale Guvernului

4 Sep

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, îi cere premierului Ilie Bolojan să spună dacă autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş are finanţare şi să precizeze când încep lucrările, afirmând că ”moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai pentru campaniile de marketing ale Guvernului”, transmite News.ro.

Bogdan Cojocaru a declarat, joi, că ultimele declaraţii ale premierului Ilie Bolojan pe subiectul construirii A8 sunt contradictorii şi că nu există o soluţie ”clară” a guvernului în privinţa finanţării proiectului.

„După ce a anunţat pe 29 iulie 2025 că parte din A8 va fi finanţată prin programul SAFE al Uniunii Europene (aproximativ 90 de kilometri), premierul Ilie Bolojan susţine acum că România nu are bani pentru acest proiect şi nici nu poate estima când vor începe efectiv lucrările. Autostrada A8 este o prioritate nenegociabilă pentru regiunea Nord-Est. Guvernul trebuie să identifice rapid sursa reală de finanţare”, a afirmat liderul social-democrat ieşean, Bogdan Cojocaru.

Potrivit şefului PSD Iaşi, premierul Ilie Bolojan a prezentat diverse surse de finanţare posibile, respectiv PNRR, Programul de Transport, Programul SAFE, dar că nu există ”un angajament ferm şi nici o certitudine”.

”Îi cer premierului să dea explicaţii clare: există finanţare reală sau sunt doar poveşti electorale? Care este calendarul concret? Câte dintre aceste promisiuni sunt simple declaraţii menite să mai câştige timp?”, a afirmat Bogdan Cojocaru.

El adaugă că ”moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai pentru campaniile de marketing ale Guvernului”.

”Moldova a fost ignorată destul şi merită respect, nu batjocură politică”, a adăugat liderul PSD Iaşi.

