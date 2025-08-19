G4Media.ro
Liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru: PSD nu poate guverna alături de un…

Sursa Foto: Facebook/ Bogdan Cojocaru

Liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru: PSD nu poate guverna alături de un partid pro-rus precum AUR

Şeful social-democraţilor ieşeni, deputatul Bogdan Cojocaru, respinge varianta unui guvern PSD-AUR, el precizând că AUR face ”zgomot” şi creează ”dezbinare”, fără a veni cu soluţii concrete. Bogdan Cojocaru a adăugat că „PSD nu poate guverna alături de un partid pro-rus precum AUR”, transmite News.ro.

”AUR speculează emoţiile oamenilor cu lozinci naţionaliste, dar nu vine niciodată cu soluţii pentru problemele reale ale cetăţenilor”, a afirmat deputatul Bogdan Cojocaru, preşedintele PSD Iaşi.

Deputatul PSD atrage atenţia că izolarea promovată de AUR sub ”masca suveranismului” ar însemna pierderea sprijinului european, a investiţiilor şi a securităţii asigurate de parteneriatele internaţionale. 

Bogdan Cojocaru a declarat că PSD nu poate accepta o colaborare politică cu AUR.

”PSD nu poate intra la guvernare alături de un partid pro-rus şi nepăsător faţă de oameni. România are nevoie de stabilitate, de dezvoltare şi de soluţii concrete, nu de aventuri politice periculoase. Noi, în PSD, credem într-o Românie respectată în Europa, nu marginalizată la periferie”, a mai spus liderul social-democrat ieşean.


  e bine ca exista in PSD o astfel de viziune, dar cu siguranta nu e impartasita de toti, si conteaza care e puterea acelora

