Consiliul de Securitate al ONU se va reuni pentru a discuta despre…

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni pentru a discuta despre încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia

La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă pentru a aborda încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia, a anunţat joi Ministerul de Externe polonez, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Acest demers vine ca răspuns la o operaţiune fără precedent, desfăşurată miercuri în zori, în care Polonia, susţinută de aliaţi din NATO, a doborât mai multe drone ruse care i-au încălcat spaţiul aerian.

Este prima dată când un membru al NATO a atacat direct şi a distrus active militare ruse deasupra propriului teritoriu de la începutul războiului din Ucraina, remarcă Reuters.

Informaţia cum că Polonia va solicita o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU a fost difuzată miercuri noapte de agenţia EFE, care cita surse ale preşedinţiei sud-coreene ale Consiliului de Securitate.

Potrivit EFE, data la care ar putea avea loc această sesiune de urgenţă este încă în studiu, conform acestor surse, care au împărtăşit informaţia cu jurnaliştii prin intermediul unui grup de Whatsapp.

Separat, Polonia a anunţat joi că limitează traficul aerian la frontiera sa de est după incidentul cu drone ruse. Această restricţie, în vigoare până la începutul lunii decembrie, „este introdusă pentru a garanta securitatea naţională”, a informat într-un comunicat citat de AFP agenţia de navigaţie aeriană poloneză (PAZP).

Tags:
