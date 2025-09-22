Comisia Europeană respinge apelurile de a suspenda punerea în aplicare a Legii privind inteligența artificială

Comisia Europeană nu ia în considerare o așa-numită „oprire a ceasului”, sau o pauză, a fazei de punere în aplicare a Legii privind inteligența artificială, a declarat luni un oficial al Comisiei în fața legislatorilor UE, în ciuda unui cor tot mai mare de apeluri recente în acest sens, transmite Euronews.

„Nu va exista un moratoriu general asupra Legii AI. Acest lucru nu este în discuție. Ne concentrăm asupra modului în care normele funcționează în practică”, a declarat Yvo Volman, director pentru date în cadrul Comisiei, în timpul unei audieri de luni a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European.

Săptămâna trecută, fostul premier italian Mario Draghi a declarat că Comisia ar trebui să ia în considerare o pauză a Legii privind inteligența artificială din cauza riscurilor necunoscute.

Comentariile sale se adaugă apelurilor continue din partea întreprinderilor pentru o „pauză de doi ani” a normelor pentru a permite „atât punerea în aplicare rezonabilă de către întreprinderi, cât și simplificarea suplimentară a noilor norme”.

Legea privind inteligența artificială – norme care reglementează instrumentele de inteligență artificială în funcție de riscul pe care acestea îl prezintă pentru societate – a intrat în vigoare în 2024 și se va aplica treptat.

Pachetul de simplificare digitală al Comisiei, care urmează să fie prezentat în decembrie, nu va implica, de asemenea, o revizuire completă a AI Act, a declarat Volman.

Comisia a anunțat anterior că va efectua o verificare a aptitudinilor digitale, care va avea ca rezultat un pachet de simplificare „omnibus” menit să reducă birocrația și să elimine cerințele de transparență, de exemplu. Unii s-au temut că executivul UE ar putea ceda în fața presiunilor SUA.

De când administrația condusă de președintele american Donald Trump a preluat mandatul în ianuarie, au existat presiuni continue asupra UE pentru a-și îndulci abordarea față de marile companii de tehnologie. În august, Trump a amenințat că va impune taxe vamale țărilor a căror reglementare în domeniul tehnologiei afectează companiile americane.

Volman a declarat că omnibusul ar trebui „să ajute companiile UE, vrem ca acestea să prospere în lume”.

„Prima prioritate este să avem o implementare optimă a normelor și să ajutăm industria să le înțeleagă”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, Comisia a deschis o consultare publică privind pachetul de simplificare. Perioada de feedback se va încheia la jumătatea lunii octombrie.

Întrebat despre interacțiunea dintre Legea privind inteligența artificială și alte acte legislative în domeniul digital, Volman a declarat că Comisia va publica un raport privind Legea privind serviciile digitale (DSA) și legătura cu alte norme digitale, așteptat tot în decembrie.