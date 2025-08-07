Comedii, documentare şi producţii istorice la Festivalul de Film Ucrainean, între 15 august şi 14 septembrie

O selecţie de filme ucrainene contemporane, de la drame tulburătoare la comedii savuroase, documentare sau producţii istorice spectaculoase, vor fi prezentate publicului la Festivalul de Film Ucrainean, în perioada 15 august – 14 septembrie, la Happy Cinema, informează Agerpres.

Evenimentul, organizat de Happy Cinema în parteneriat cu Ambasada Ucrainei în România, este deschis tuturor iubitorilor de film.

„Festivalul este o ocazie unică de a descoperi cinematografia ucraineană actuală, într-o selecţie curajoasă şi profund umană. (…) Prin aceste filme, ne apropiem nu doar de o cultură vecină, ci şi de poveşti de viaţă universale – despre curaj, iubire, supravieţuire şi regăsire”, se arată în comunicat.

Printre titlurile care vor putea fi urmărite în perioada 15 august – 14 septembrie se numără „We Were Recruits”, „Blind Vacation”, „Kings of Rap”, „Rocky Road to Berlin”, „Don Juan from Zhashkiv”, „Yaroslav The Wise”, „Money Quest”, „Russia Goodbye”, „Neighbor”.

„Prin acest festival, ne dorim să oferim publicului din România şansa de a cunoaşte Ucraina prin creaţiile artiştilor noştri, care, în ciuda agresiunii armate în desfăşurare a Federaţiei Ruse, spun poveşti despre viaţă, dragoste, pierdere şi speranţă. Cultura şi arta cinematografică, ca parte integrantă a acesteia, au fost şi continuă să fie o punte sinceră între popoarele noastre, mai ales în această perioadă de luptă eroică a poporului ucrainean pentru independenţa sa, pentru valorile europene şi pentru apărarea democraţiei”, a spus reprezentantul Ambasadei Ucrainei în România.

Toate filmele vor avea subtitrare în limba engleză.

Biletele pot fi achiziţionate de la cinema sau online pe www.happycinema.ro şi www.cinemagia.ro.