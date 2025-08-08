Columbia respinge revendicarea Perului asupra unei insule de pe fluviul Amazon

Preşedintele columbian Gustavo Petro a respins joi revendicarea Perului asupra unei insule de pe fluviul Amazon, situată într-o regiune de frontieră, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Guvernul de la Lima a criticat vehement atitudinea Columbiei.

Între Columbia şi Peru există un diferend vechi legat de frontiera din vecinătatea Amazonului; fluviul îşi schimbă frecvent cursul, iar ca urmare se formează insule noi.

Cea în cauză acum, Santa Rosa, are 3.000 de locuitori şi se învecinează şi cu Brazilia. Autorităţile de la Bogota o consideră o extensie a insulei Chineria, formată la scăderea nivelului Amazonului.

Perul a înfiinţat oficial districtul Santa Rosa în iulie şi a trimis funcţionari în regiune.

Columbia „nu recunoaşte suveranitatea Perului asupra insulei numite Santa Rosa şi nu recunoaşte autorităţile de facto impuse în regiune”, a declarat Petro într-un discurs în oraşul Leticia din apropiere. Marţi, el afirmase că „acţiunea unilaterală” a peruanilor „ar putea face să dispară Leticia ca port amazonian, văduvind-o astfel de viaţa comercială”.

Guvernul columbian a cerut crearea unei comisii formate din reprezentanţi ai ambelor ţări care să se pronunţe asupra problemei.

Premierul peruan Eduardo Arana a vizitat joi Santa Rosa, unde a respins poziţia preşedintelui Columbiei „care neagă suveranitatea peruană”.

Ministrul de externe al Perului, Elmer Schialer, aflat în vizită oficială în Japonia împreună cu preşedinta Dina Boluarte, a afirmat că Petro „nu are niciun temei juridic, istoric sau geografic” pentru declaraţiile recente. „Insula Santa Rosa nu este o insuliţă nouă. Ea face parte din teritoriul peruan de peste un secol”, a declarat el televiziunii Canal N.

Dinamica hidrologică a Amazonului complică delimitarea frontierelor, remarcă AFP. Conform unui tratat bilateral încheiat de Peru şi Columbia în 1922, frontiera este fixată în cel mai adânc punct al fluviului. Scăderea nivelului apei în ultimii ani a provocat îngrijorarea experţilor columbieni în hidrologie, care avertizează că ţara ar putea rămâne fără acces direct la Amazon, ceea ce ar dăuna portului fluvial Leticia.