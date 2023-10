CNN: SUA vor transfera Ucrainei mii de arme și muniții confiscate din Iran, aliat cheie al Moscovei

Statele Unite vor transfera mii de arme și muniții iraniene confiscate către Ucraina, într-o acțiune care ar putea contribui la atenuarea unor lipsuri critice cu care se confruntă armata ucraineană, în timp ce așteaptă mai mulți bani și echipamente din partea SUA și a aliaților săi, au declarat oficiali americani, relatează CNN.

Comandamentul Central al SUA a anunțat miercuri că a transferat deja peste un milion de cartușe de muniție iraniană confiscată către forțele armate ucrainene. Transferul a fost efectuat luni, a precizat CENTCOM într-un comunicat de presă.

„Guvernul a obținut dreptul de proprietate asupra acestor muniții la 20 iulie 2023, prin intermediul cererilor de confiscare civilă ale Departamentului de Justiție împotriva Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC)”, se arată în comunicat.

Departamentul de Justiție a anunțat în iulie că a solicitat confiscarea a „peste 9.000 de puști, 284 de mitraliere, aproximativ 194 de lansatoare de rachete, peste 70 de rachete ghidate antitanc și peste 700.000 de cartușe” confiscate din Iran de către Marina americană.

„Aceste muniții au fost inițial confiscate de forțele navale ale Comandamentului Central al SUA de pe dhow-ul apatrid MARWAN 1, aflat în tranzit, la 9 decembrie 2022. Munițiile erau transferate de la IRGC către Houthis în Yemen, încălcând Rezoluția 2216 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite”, se arată în comunicat.

Administrația Biden analizează de luni de zile cum să trimită în mod legal armele confiscate, care sunt depozitate în instalațiile CENTCOM din Orientul Mijlociu, către ucraineni.

În ultimul an, Marina americană a confiscat mii de puști de asalt iraniene și peste un milion de cartușe de pe navele folosite de Iran pentru a trimite arme în Yemen. Confiscările, efectuate frecvent împreună cu forțele partenere regionale, vizează nave mici, apatride, pe rute folosite în mod istoric pentru a face contrabandă cu arme către rebelii Houthi în Yemen.

La jumătatea lunii ianuarie, SUA au asistat forțele franceze la confiscarea a 3.000 de puști de asalt care se îndreptau din Iran către Yemen, precum și a 23 de rachete ghidate antitanc. În urma confiscării, SUA au preluat în custodie armele confiscate.

Această interceptare de arme ilegale a încununat o perioadă de două luni în care SUA și partenerii săi au confiscat în total 5.000 de arme și 1,6 milioane de cartușe, potrivit Comandamentului Central.

Oficialii Departamentului de Justiție și ai apărării au colaborat pentru a găsi o cale legală de a trimite armele în Ucraina, au declarat oficialii, iar o modalitate este prin intermediul autorităților americane de confiscare civilă.

Departamentul de Justiție a depus cel puțin două plângeri de confiscare a munițiilor și armelor iraniene confiscate în acest an. În afară de anunțul din iulie, DOJ a anunțat în martie că solicită confiscarea unui milion de cartușe de muniție iraniană, a mii de focoase de proximitate pentru grenade propulsate de rachete și a mii de kilograme de combustibil pentru grenade propulsate de rachete pe care Marina le-a confiscat din Iran în timp ce erau în tranzit spre Yemen.

„Până la urmă, Ucraina are nevoie de diverse provizii pentru efortul de război și, deși aceasta nu este o soluție pentru toate nevoile militare ale Ucrainei, va oferi un sprijin esențial”, a declarat Jonathan Lord, cercetător senior și director al programului de securitate în Orientul Mijlociu la Center for a New American Security, care a insistat ca SUA să trimită armele iraniene confiscate în Ucraina într-un articol de opinie din februarie.

Lord a adăugat că mișcarea ar putea avea, de asemenea, implicații pentru relația Iranului cu Rusia.

„Timp de peste un an, UAV-urile iraniene aflate în mâinile armatei ruse au fost folosite pentru a ataca și ucide civili ucraineni”, a spus Lord. „Există o justiție poetică în Ucraina care utilizează arme iraniene confiscate pentru a-și apăra poporul împotriva invaziei criminale și a abuzurilor Rusiei. În plus, această politică ar putea pune o presiune mai mare asupra relației înfloritoare dintre Moscova și Teheran”.

Decizia ar putea crea o prăpastie între Iran și Rusia, care au format un parteneriat de facto în domeniul apărării în ultimele luni, Iranul furnizând Rusiei drone pentru războiul său din Ucraina, iar Rusia cooperând cu Iranul la producția de rachete și apărare aeriană.