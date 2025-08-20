Circulaţia tramvaielor pe linia 41 va fi reluată din 23 august

Circulaţia tramvaielor pe linia 41 va fi reluată din 23 august, în urma finalizării lucrărilor de infrastructură din intersecţia Bulevardul Ghencea cu strada Constantin Titel Petrescu, a anunţat, miercuri, Societatea de Transport Bucureşti (STB).

„Revenirea tramvaiului pe traseu la această dată a fost posibilă prin eforturile angajaţilor STB, care au reuşit să finalizeze lucrările mai devreme decât termenul anunţat iniţial (1 septembrie), astfel încât călătorii să beneficieze din nou de o conexiune directă şi rapidă pe una dintre cele mai importante linii ale Capitalei. Tramvaiul 41 asigură legătura între terminalul Ghencea şi Piaţa Presei”, se arată într-un comunicat al STB transmis AGEPRES, transmite Agerpres.

În acest context, liniile navetă 641 şi 643, introduse temporar pentru a prelua fluxul de călători, vor fi desfiinţate începând cu data de 23 august.

Pe linia 41 circulă zilnic aproximativ 150.000 de călători.