Circulaţia tramvaielor pe linia 41 va fi reluată din 23 august

sursa foto: Facebook/ Societatea de Transport București – STB SA

București20 Aug 1 comentariu

Circulaţia tramvaielor pe linia 41 va fi reluată din 23 august, în urma finalizării lucrărilor de infrastructură din intersecţia Bulevardul Ghencea cu strada Constantin Titel Petrescu, a anunţat, miercuri, Societatea de Transport Bucureşti (STB).

„Revenirea tramvaiului pe traseu la această dată a fost posibilă prin eforturile angajaţilor STB, care au reuşit să finalizeze lucrările mai devreme decât termenul anunţat iniţial (1 septembrie), astfel încât călătorii să beneficieze din nou de o conexiune directă şi rapidă pe una dintre cele mai importante linii ale Capitalei. Tramvaiul 41 asigură legătura între terminalul Ghencea şi Piaţa Presei”, se arată într-un comunicat al STB transmis AGEPRES, transmite Agerpres.

În acest context, liniile navetă 641 şi 643, introduse temporar pentru a prelua fluxul de călători, vor fi desfiinţate începând cu data de 23 august.

Pe linia 41 circulă zilnic aproximativ 150.000 de călători.

1 comentariu

  1. ce au terminat? au lucrat doar la intersectia cu Titel Petrescu, dar nici o trecere de pietoni nu este macar inceputa…… pe toata lungimea de la str Brasov la capatul 41 nu exista trecere de pietoni, trebuie sarit gardul. cel mai grav este ca au mutat statia de autobuz pe sensul dinspre Domnesti, in fata magazinului Tamilia si nu exista trecere de pietoni acolo…. fie sari gardul, fie ocolesti cateva sute de metrii, pe celelalte 3 laturi ale intersectiei

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.