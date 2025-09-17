G4Media.ro
Ciprian Ciucu: Premierul a informat conducerea PNL cu privire la toate etapele…

sursa foto: INQUAM Photos / Malina Norocea

Ciprian Ciucu: Premierul a informat conducerea PNL cu privire la toate etapele care urmează în reformele propuse / PNL este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol

17 Sep

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a transmis, miercuri, după şedinţa conducerii partidului, că premierul a informat Biroul Politic Naţional cu privire la toate etapele care urmează în reformele propuse iar PNL este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol, transmite News.ro.

Ciprian Ciucu a anunţat după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL că partidul îşi păstrează poziţia de a sprijini reformele iniţiate de către guvernul Bolojan.

”Astăzi am avut o discuţie în care premierul a informat membrii Birolului Politic al PNL cu privire la toate etapele care urmează în reformele pe care deja le-a propus şi sunt bine cunoscute. Deci Partidul Naţional Liberal este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol, pentru că siguranţa naţională ţine şi de faptul că trebuie să fie ţinut sub control imensul deficit bugetar” a arătat Ciucu.

Prim-vicepreşedintele PNL a subliniat că ”avem un deficit bugetar care ajunge la nişte cote imense şi dacă nu îl susţinem, asta ne poate afecta inclusiv siguranţa naţională”.

”Deci este un demers foarte serios pe care noi vrem să îl continuăm, pentru că trebuie să aducem ţara în acel moment în care poate să îşi revină şi să îşi continue parcursul de dezvoltare doar normal”, a mai spus Ciprian Ciucu.

2 comentarii

  1. mai vedem , pana acum DOAR TAXE MARITE am vazut din partea lui Bolojan+PNL!

  2. 1. Eu am vazut doar ca Ciucu a tulit-o dupa prima intrebare, care se referea la banii multi primiti de PNL si secretizarea cheltuielilor facute cu ei. Daca astia sunt „reformistii”…
    2. Azi, singurele „reforme” stabilite de PSD+PNL+USR+UDMR au fost sa-si imparta ciolanul: prefecti, subprefecti, sefi de agentii guvernamentale etc.
    Bine ca nu ne-au mai marit alte taxe, ca se pricep si la asta. 😉

