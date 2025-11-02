Consiliului Concurenţei: Ar fi bine ca modelul de business al retailerului „La Cocoş” să rămână în continuare şi să se şi extindă

Modelul de business inovativ pe care îl practică retailerul românesc La Cocoş ar fi bine să rămână în continuare şi să se extindă, este de părere preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, transmite Agerpres.

Afirmaţia a fost făcută la conferinţa „Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor”, organizată sâmbătă, la Sinaia, de Consiliul Concurenţei şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC).

Chiriţoiu a apreciat că pe zona de producţie alimentară este încă loc de concentrare, iar acest lucru ar întări furnizorii în relaţia cu marile lanţuri, în condiţiile în care aceştia ar fi mai puternici.

„Concentrările încep să devină interesante. Pe partea de concentrări, noi sigur am mai pus condiţii şi în trecut. Blocăm rar – am blocat pe materiale de construcţii o dată o preluare de fabrică de cărămizi -, dar în general concentrările nu ne-au generat multe probleme. De ce? Pentru că economia românească era în general destul de puţin concentrată, cu foarte multe firme mici, nu aveam un grad mare de concentrare pe majoritatea pieţelor. Lucrurile încep să schimbe. Nu în toată economia. Cred că în continuare pe zona de producţie alimentară e loc de concentrare şi asta ne-ar ajuta, ar întări furnizorii în relaţia cu marile lanţuri. Dacă firmele-furnizori ar fi şi ele ceva mai mari, mai puternice ar putea să ţină piept mai bine marilor lanţuri, dar sunt zone în care deja avem grad de concentrare mare”, a spus el.

Un exemplu în acest sens a fost preluarea Profi de către Mega, iar acum Consiliul Concurenţei analizează vânzarea retailerului autohton La Cocoş de grupul german care deţine Lidl şi Kaufland.

„Pe retailul alimentar, ştiţi că anul trecut am aprobat, cu multe condiţii, preluarea Profi de către Mega. Anul ăsta ne uităm la o preluare aparent mai mică, La Cocoş de către Grupul Schwartz – Kaufland/Lidl, care poate fi importantă, pentru că La Cocoş are un model de business inovativ şi pare să aibă preţuri substanţial mai mici decât ceilalţi comercianţi şi atunci, pentru dinamica pieţei, ar fi bine ca acest model de business să rămână în continuare şi să se şi extindă”, consideră şeful autorităţii de concurenţă.

În altă ordine de idei, Chiriţoiu a afirmat că tranzacţia cea mai mare care „ne-a făcut cele mai mari probleme anul ăsta” a fost preluarea Telekom România de către Vodafone.

„E o zonă în care România stă bine. Avem cele mai bune viteze de internet din Europa şi din lume. Avem o acoperire bună, acum ne mutăm de la patru jucători, care e cumva situaţia ideală, la trei jucători şi, atunci, toată ideea a fost cum gestionăm mutarea asta de la patru la trei, care duce la o scădere de presiune concurenţială, cum facem totuşi să nu scadă concurenţa şi să păstrăm lucrurile pe care le avem bune aici: preţuri mici şi servicii bune? Timpul ne va arăta dacă am reuşit, dar, în esenţă, împreună cu ANCOM, am obligat Digi şi Vodafone să garanteze că vor face investiţii în reţele în continuare. Teama era că se relaxează dacă rămân numai trei. Nu ne-a fost frică atât de mult că vor creşte preţurile, pentru că aici Digi are rolul de a ţine preţurile jos pe zona de telecomunicaţii, în schimb ne era teamă că nu se va mai investi în creşterea standardelor, extinderea 5G şi aşa mai departe, şi pentru asta am cerut angajamente de investiţii şi de rezultate din partea lui Digi şi a lui Vodafone şi ele vor fi monitorizate în special de ANCOM, pentru că ei au capacitatea tehnică să verifice calitatea semnalului. Deci, o colaborare bună cu ANCOM-ul pe acest subiect”, a adăugat acesta.

Vodafone România a anunţat pe 1 octombrie 2025 finalizarea achiziţiei Telekom România Mobile Communications. Astfel, Vodafone a dobândit controlul asupra Telekom România, preluând majoritatea angajaţilor, toţi clienţii postpaid şi business, reţeaua de magazine şi mare parte din infrastructura de reţea tehnică. Clienţii prepaid şi anumite active au fost preluate de Digi România.

Achiziţia Telekom România de către Vodafone a avut o valoare de 30 milioane de euro. Tranzacţia va implica investiţii ulterioare substanţiale, cu precădere în integrarea reţelei, completând cele peste 6,5 miliarde de euro investite până acum de Vodafone în cei 28 de ani de prezenţă în România, a dat asigurări operatorul.