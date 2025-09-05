G4Media.ro
Ciolacu: România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii şi de…

Marcel Ciolacu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ciolacu: România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii şi de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei / Fostul șef al PSD a produs deficitul bugetar record al României în perioada în care a fost prim ministru

Fostul premier Marcel Ciolacu comentează vineri, cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025, care, spune el, dovedesc că, la finalul mandatului de premier, a lăsat România pe locul doi la creştere economică în UE, la egalitate cu Croaţia şi puţin sub Danemarca.

Ciolacu afirmă că România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii şi de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei pentru că doar aşa, această guvernare probează că are încredere în economia României, transmite News.ro.

Reamintim că guvernul PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu a produs cel mai mare deficit bugetar din UE, de 9,3% din PIB, și o creștere-record a datoriei publice.

