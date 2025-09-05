Ciolacu: România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii şi de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei / Fostul șef al PSD a produs deficitul bugetar record al României în perioada în care a fost prim ministru
Fostul premier Marcel Ciolacu comentează vineri, cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025, care, spune el, dovedesc că, la finalul mandatului de premier, a lăsat România pe locul doi la creştere economică în UE, la egalitate cu Croaţia şi puţin sub Danemarca.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Ciolacu afirmă că România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii şi de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei pentru că doar aşa, această guvernare probează că are încredere în economia României, transmite News.ro.
Reamintim că guvernul PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu a produs cel mai mare deficit bugetar din UE, de 9,3% din PIB, și o creștere-record a datoriei publice.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care creează baza legală pentru funcţionarea şi reorganizarea Romsilva / Măsura este jalon în PNRR
Franţa, noul ”elev problemă” al Europei: Guvernul Bayrou riscă să cadă înaintea votului de încredere
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.