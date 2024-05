Ciolacu: Am auzit şi eu acuma că am ameninţat. Nu am ameninţat pe nimeni / Eu nu pot să mai mă uit în ochii oamenilor de afaceri dacă eu fac un pas înapoi la fiecare şantaj, indiferent de aparatul propriu din Guvernul României

Premierul Marcel Ciolacu ţine să sublinieze că nu a ”ameninţat pe nimeni” atunci când a făcut declaraţiile referitoare la nemulţumirile angajaţilor din aparatul guvernamental. ”Acest lucru se întâmplă pentru că suntem în an electoral. Eu nu răspund la şantaj”, afirmă Ciolacu, conform News.ro.

”Fiecare om are dreptul să facă… am auzit şi eu acuma că am ameninţat. Nu am ameninţat pe nimeni. Cred că sunt un om de bună credinţă şi ţin la acest lucru. Au fost vrei doi ani de guvernare de dreapta, până să intre Partidul Social Democrat la guvernare, dom-le, nu s-a dat nicio mărire de pensii, nu s-a respectat legea, cu indicele de inflaţie. Nu s-a mărit salariul minim, o sigură dată cred că s-a mărit vreo 40 de lei. S-au făcut împrumuturi. (…) Statul român nu mai face împrumuturi să susţină consumul, e pentru prima oară în istorie în România (…) Am înţeles de la angajaţii din Guvern că nu e suficient cât a propus Guvernul cinci cu cinci (procente, majorări salariale – n.r.) şi au făcut grevă. Eu atât pot, Guvernul României atât… ca să fie sustenabil, nu poate mai mult. Eu lucrez foarte bine la Guvern. Am zis: dom-le, dacă nu vă convine – ca şi dvs., dacă nu vă mai convine, staţi la televiziune, vreţi să vă mutaţi la altă televiziune ,spuneţi: dacă nu-mi măreşti salariul plec – am zis: dom-le, dacă e aşa de rău la Guvernul României, daţi-vă demisia! Eu nu am ameninţat pe nimeni, eu am zis: dom-le, eu atât pot! Eu nu-mi bat joc de România, eu nu arunc România într-un haos!”, a afirmat Marcel Ciolacu, la România TV, joi seară.

El a subliniat că ”echilibrul macroeconomic este unul foarte fragil”.

”Hai să fim corecţi: acest lucru se întâmplă pentru că suntem în an electoral. Eu nu răspund la şantaj. Să nu mă voteze, dom-le! Eu atât pot! Eu nu pot să mai mă uit în ochii oamenilor de afaceri dacă eu fac un pas înapoi la fiecare şantaj, indiferent de aparatul propriu din Guvernul României”, a adăugat Ciolacu.

El a susţinut că, din punctul său de vedere, salariul pe care îl primesc angajaţii de la Guvern ”e un salariu bun pentru România”.

Premierul Marcel Ciolacu a criticat, joi, protestul angajaţilor din aparatul de lucru al Guvernului, el arătând că ”sunt angajaţi care protestează susţinând că muncesc prea mult pentru 1.000 şi ceva de euro pe lună”. ”Cred că atât la Guvern, cât şi la Parlament, putem găsi soluţii pentru structuri de personal mai suple. Din economiile făcute pot fi mărite apoi salariile celor care merită”, le-a transmis şeful Executivului. El a cerut ministerelor restante să finalizeze reorganizarea până pe 30 iunie, ca să reducă numărul bugetarilor, cum s-a întâmplat în fiecare lună din acest an.