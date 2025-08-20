Surprize în play-off-ul din Champions League

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

FC Pafos, campioana din Cipru, a oferit surpriza zilei în play-off-ul din Champions League, după ce s-a impus, scor 2-1, pe terenul favoritei Steaua Roșie Belgrad în manșa tur a duelului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Mijlocașul român Vlad Dragomir a fost integralist la gruparea învingătoare.

Ciprioții s-au impus datorită golurilor marcate de Joao Correia (1) și Pepe (52), în timp ce pentru sârbi a marcat Bruno Duarte (58).

Tot marți seara, Qarabag a trecut cu 3-1 în deplasare de Ferencvaros. Gazdele au deschis scorul prin Barnabas Varga (29), dar oaspeții au înscris de trei ori după pauză: Marko Jankovic (50), Kevin Medina (67) și Musa Qurbanly (85).

În fine, FC Bruges a trecut de Glasgow Rangers, scor 3-1, chiar pe terenul scoțienilor, în ceea ce a reprezentat o altă surpriză a serii.

Au marcat Romeo Vermant (3), Jorne Spileers (7) și Brandon Mechele (20). Pentru vicecampioana Scoției a punctat Danilo Pereira (50).

Ferencvaros Budapesta (Ungaria) – Qarabag FK (Azerbaidjan) 1-3

Steaua Roșie Belgrad (Serbia) – FC Pafos (Cipru) 1-2

Glasgow Rangers (Scoția) – FC Bruges (Belgia) 1-3

Vor avea loc miercuri, 20 august

Bodo/Glimt (Norvegia) – Sturm Graz (Austria)

Celtic Glasgow (Scoția) – Kairat Almatî (Kazahstan)

FC Basel (Elveția) – FC Copenhaga (Danemarca)

Fenerbahce Istanbul (Turcia) – Benfica Lisabona (Portugalia)

De știut: