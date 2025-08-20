G4Media.ro
Surprize în play-off-ul din Champions League

Logo-ul Champions League, cea mai importantă competiție de fotbal a cluburilor din lume.
Champions League / Sursa foto: captură video

Sportz20 Aug

FC Pafos, campioana din Cipru, a oferit surpriza zilei în play-off-ul din Champions League, după ce s-a impus, scor 2-1, pe terenul favoritei Steaua Roșie Belgrad în manșa tur a duelului.

Mijlocașul român Vlad Dragomir a fost integralist la gruparea învingătoare.

Ciprioții s-au impus datorită golurilor marcate de Joao Correia (1) și Pepe (52), în timp ce pentru sârbi a marcat Bruno Duarte (58).

Tot marți seara, Qarabag a trecut cu 3-1 în deplasare de Ferencvaros. Gazdele au deschis scorul prin Barnabas Varga (29), dar oaspeții au înscris de trei ori după pauză: Marko Jankovic (50), Kevin Medina (67) și Musa Qurbanly (85).

În fine, FC Bruges a trecut de Glasgow Rangers, scor 3-1, chiar pe terenul scoțienilor, în ceea ce a reprezentat o altă surpriză a serii.

Au marcat Romeo Vermant (3), Jorne Spileers (7) și Brandon Mechele (20). Pentru vicecampioana Scoției a punctat Danilo Pereira (50).

  • Ferencvaros Budapesta (Ungaria) – Qarabag FK (Azerbaidjan) 1-3
  • Steaua Roșie Belgrad (Serbia) – FC Pafos (Cipru) 1-2
  • Glasgow Rangers (Scoția) – FC Bruges (Belgia) 1-3

Vor avea loc miercuri, 20 august

  • Bodo/Glimt (Norvegia) – Sturm Graz (Austria)
  • Celtic Glasgow (Scoția) – Kairat Almatî (Kazahstan)
  • FC Basel (Elveția) – FC Copenhaga (Danemarca)
  • Fenerbahce Istanbul (Turcia) – Benfica Lisabona (Portugalia)

De știut:

  • Partidele retur contând pentru play-off-ul Champions League la fotbal vor avea loc în zilele de 26 și 27 august 2025.

