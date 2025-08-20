Surprize în play-off-ul din Champions League
FC Pafos, campioana din Cipru, a oferit surpriza zilei în play-off-ul din Champions League, după ce s-a impus, scor 2-1, pe terenul favoritei Steaua Roșie Belgrad în manșa tur a duelului.
Mijlocașul român Vlad Dragomir a fost integralist la gruparea învingătoare.
Ciprioții s-au impus datorită golurilor marcate de Joao Correia (1) și Pepe (52), în timp ce pentru sârbi a marcat Bruno Duarte (58).
Tot marți seara, Qarabag a trecut cu 3-1 în deplasare de Ferencvaros. Gazdele au deschis scorul prin Barnabas Varga (29), dar oaspeții au înscris de trei ori după pauză: Marko Jankovic (50), Kevin Medina (67) și Musa Qurbanly (85).
În fine, FC Bruges a trecut de Glasgow Rangers, scor 3-1, chiar pe terenul scoțienilor, în ceea ce a reprezentat o altă surpriză a serii.
Au marcat Romeo Vermant (3), Jorne Spileers (7) și Brandon Mechele (20). Pentru vicecampioana Scoției a punctat Danilo Pereira (50).
- Ferencvaros Budapesta (Ungaria) – Qarabag FK (Azerbaidjan) 1-3
- Steaua Roșie Belgrad (Serbia) – FC Pafos (Cipru) 1-2
- Glasgow Rangers (Scoția) – FC Bruges (Belgia) 1-3
Vor avea loc miercuri, 20 august
- Bodo/Glimt (Norvegia) – Sturm Graz (Austria)
- Celtic Glasgow (Scoția) – Kairat Almatî (Kazahstan)
- FC Basel (Elveția) – FC Copenhaga (Danemarca)
- Fenerbahce Istanbul (Turcia) – Benfica Lisabona (Portugalia)
De știut:
- Partidele retur contând pentru play-off-ul Champions League la fotbal vor avea loc în zilele de 26 și 27 august 2025.
