G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Irakul a semnat un acord cu americanii de la Chevron pentru explorări…

Irakul a semnat un acord cu americanii de la Chevron pentru explorări petroliere în Nassiriya

Articole20 Aug • 58 vizualizări 0 comentarii

Irakul a semnat un acord de principiu cu compania americană Chevron pentru proiectul Nassiriya, care include patru blocuri de explorare, precum şi dezvoltarea altor câmpuri petroliere deja productive, a anunţat marţi prim-ministrul Mohammed Shia al-Sudani, citat de Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Negocierile cu Chevron au fost autorizate încă din 2021, când Compania Naţională de Petrol a Irakului (NOC) a primit mandatul de a discuta despre dezvoltarea câmpurilor petroliere din provincia Dhi Qar, în sudul ţării.

Planul ministerului irakian viza atunci realizarea unor proiecte majore în domeniul petrolului, gazelor şi injecţiei de apă, cu o capacitate iniţială ţintită de 600.000 de barili de ţiţei pe zi în decurs de şapte ani de la începerea lucrărilor.

Premierul al-Sudani a subliniat că guvernul de la Bagdad adoptă o nouă abordare în relaţia cu marile companii petroliere internaţionale, în special cele americane, pentru a stimula investiţiile şi a moderniza sectorul energetic al Irakului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Livrările de petrol rusesc către Ungaria, întrerupte în urma unui atac ucrainean vizând un oleoduct, anunţă ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto

Articole18 Aug • 527 vizualizări
0 comentarii

Pană de curent electric în aproape tot Irakul, din cauza caniculei şi a consumului excesiv. La Bagdad, temperatura a atins 50 de grade Celsius

Articole12 Aug • 594 vizualizări
0 comentarii

Azerbaidjan anunță că atacurile ruse asupra unor instalaţii azere de petrol şi gaze din Ucraina nu vor opri cooperarea energetică cu această ţară

Articole10 Aug • 1.323 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.