Irakul a semnat un acord cu americanii de la Chevron pentru explorări petroliere în Nassiriya

Irakul a semnat un acord de principiu cu compania americană Chevron pentru proiectul Nassiriya, care include patru blocuri de explorare, precum şi dezvoltarea altor câmpuri petroliere deja productive, a anunţat marţi prim-ministrul Mohammed Shia al-Sudani, citat de Reuters, transmite News.ro.

Negocierile cu Chevron au fost autorizate încă din 2021, când Compania Naţională de Petrol a Irakului (NOC) a primit mandatul de a discuta despre dezvoltarea câmpurilor petroliere din provincia Dhi Qar, în sudul ţării.

Planul ministerului irakian viza atunci realizarea unor proiecte majore în domeniul petrolului, gazelor şi injecţiei de apă, cu o capacitate iniţială ţintită de 600.000 de barili de ţiţei pe zi în decurs de şapte ani de la începerea lucrărilor.

Premierul al-Sudani a subliniat că guvernul de la Bagdad adoptă o nouă abordare în relaţia cu marile companii petroliere internaţionale, în special cele americane, pentru a stimula investiţiile şi a moderniza sectorul energetic al Irakului.