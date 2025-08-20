A fost stins incendiul din Delta Dunării, din zona Sireasa / Au fost afectate circa 50 de hectare de teren
Incendiul din Delta Dunării, în zona Sireasa, a fost stins, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.
Incendiul a afectat o suprafață totală estimată de circa 50 de hectare. În cursul zilei de marți, în urma misiunilor de recunoaștere efectuate atât pe cale aeriană, cât și terestră, s-a intervenit pentru lichidarea ultimelor focare din zona Sireasa, Delta Dunării.
Elicopterul Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație al MAI a efectuat 54 de aruncări de apă asupra zonelor greu accesibile.
Incendiul de pe brațul Chilia al Dunării a izbucnit luni, într-o zonă greu accesibilă, iar din acest motiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) ”Delta” al județului Tulcea a solicitat sprijinul IGAv, care a trimis un elicopter.
Cauza incendiului a fost foc deschis în spații deschise, informează ISU Delta Tulcea. Incendiul a afectat o suprafață totală estimată de circa 50 de hectare.
