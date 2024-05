Cine a fost ministrul de externe Hossein Amirabdollahian, care a murit împreună cu preşedintele iranian în accidentul de elicopter?

Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amirabdollahian, a avut o poziţie dură, apropiată de Garda Revoluţionară paramilitară a ţării, cu un discurs de confruntare cu Occidentul, supervizând în acelaşi timp discuţiile indirecte cu SUA cu privire la programul nuclear al ţării. În vârstă de 60 de ani, el a murit duminică în accidentul de elicopter în care şi-a pierdut viaţa şi preşedintele ţării, a confirmat luni Teheranul, relatează agenția Associated Press, citată de News.ro.

Amirabdollahian a reprezentat schimbarea politică din Iran şi prevalenţa liniei dure, după prăbuşirea acordului nuclear încheiat de Teheran cu puterile mondiale, după ce preşedintele american de atunci, Donald Trump, a retras unilateral SUA din acord. El a servit sub conducerea preşedintelui Ebrahim Raisi, un protejat al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, şi a urmat politicile acestora.

Cu toate acestea, Amirabdollahian a fost, de asemenea, implicat în eforturile de a ajunge la o detensionare a relaţiilor cu rivalul regional Arabia Saudită în 2023, o mişcare eclipsată câteva luni mai târziu de tensiunile apărute din cauza războiului dintre Israel şi Hamas.

Dar el a rămas apropiat de Garda Revoluţionară paramilitară a ţării, lăudându-l pe generalul Qassem Soleimani, ucis într-un atac american cu dronă la Bagdad în 2020. „Ar trebui să mulţumiţi Republicii Islamice şi lui Qassem Soleimani, deoarece Soleimani a contribuit la pacea şi securitatea mondială”, a declarat cândva Amirabdollahian. „Dacă nu ar fi existat Republica Islamică, staţiile voastre de metrou şi centrele de adunare din Bruxelles, Londra şi Paris nu ar fi fost în siguranţă”, le-a spus el occidentalilor, aluzie la atentatele comise în special de gruparea Stat Islamic sau anterior de al-Qaida.

Amirabdollahian a servit în Ministerul de Externe sub conducerea lui Ali Akbar Salehi în perioada 2011-2013. Apoi a revenit pentru mai mulţi ani sub conducerea ministrului de externe Mohammad Javad Zarif, care a fost un actor-cheie în acordul nuclear încheiat sub administraţia preşedintelui relativ moderat Hassan Rouhani. Dar Zarif şi Amirabdollahian s-au certat, probabil din cauza unor diferenţe interne legate de politica externă a Iranului. Zarif i-a oferit un post de ambasador în Oman, un post încă important din punct de vedere strategic, având în vedere că sultanatul a servit mult timp ca interlocutor între Iran şi Occident. Dar Amirabdollahian a refuzat acest post.

El a devenit ministru de externe sub conducerea lui Raisi odată cu alegerea acestuia în 2021. A susţinut poziţia guvernului iranian, chiar şi atunci când proteste în masă au cuprins ţara în 2022 după moartea lui Mahsa Amini, o femeie care a murit în detenţie, după ce fusese reţinută pentru că nu ar fi purtat corect hijabul. Represiunea împotriva demonstranţilor, care a durat o lună, a ucis peste 500 de persoane şi a dus la reţinerea a peste 22.000 de persoane. În martie, un grup de anchetă al Naţiunilor Unite a constatat că Iranul a fost responsabil pentru „violenţa fizică” care a dus la moartea lui Amini.

În timpul războiului dintre Israel şi Hamas, ministrul de externe s-a întâlnit cu oficiali străini şi cu liderul Hamas. De asemenea, a ameninţat cu represalii împotriva Israelului şi a lăudat atacul din aprilie împotriva Israelului. El a supervizat şi răspunsul Iranului la un scurt schimb de lovituri aeriene cu Pakistanul, vecinul Iranului dotat cu arme nucleare, şi a lucrat la relaţiile diplomatice cu talibanii din Afganistan, cu care Iranul avea relaţii tensionate.