G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Kim Jong Un decorează militari reveniţi din Ucraina şi îngenunchează în faţa…

kim jong un, coreea de nord, phenian, dictator comunist, trupe soldati militari nord-coreeni, armata nord-coreeana
Sursa foto: STR / AFP / Profimedia

Kim Jong Un decorează militari reveniţi din Ucraina şi îngenunchează în faţa portretelor militarilor ucişi în luptă pentru Rusia împotriva Ucrainei

Articole22 Aug 0 comentarii

Dictatorul Kim Jong Un decorează şi salută militari ”eroici” şi ”admirabili” care s-au întors din Ucraina, dar şi pe cei ucişi în luptă, într-o ceremonie care a avut loc la sediul Partidului Muncitorilor din Coreea, la Phenian şi apare în imagini difuzate vineri de presa de stat, devenite virale, îngenunchind în faţa portretelor militarilor ucişi în luptă pentru Rusia, împotriva Ucrainei, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Televiziunea nord-coreeană l-a filmat pe dictator, aparent emoţionat, îmbrăţişând un militar care pare tulburat, cu faţa la pieptul dictatorului.

Kim Jong Un este filmat îngenunchind în faţa portretului unui militar căzut în luptă şi depunând medalii şi flori în faţa altora.

Kim Jong Un a decerant, potrivit agenţiei oficiale nord-coreene de presă KCNA, titlul de ”Erou al Republicii Populare Democratice Coreea (RPDC)” comandanţilor care au luptat în operaţiuni în străinătate şi ”realizat fapte ramarcabile”.

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima oară că a desfăşurat un contingent de militari împotrva trupelor ucrainene, alături de trupele ruse.

Potrivit serviciilor secrete ale Coreei de Sud şi altor ţări din Occident, Phenianul a trimis 10.000 de militari în regiunea Kursk în 2024, artilerie, rachete şi sisteme de artilerie cu rază lungă de acţiune.

Aproximativ 600 de militari nord-coreeni au fost ucişi, iar mii au fost răniţi luptând pentru Rusia, potrivit Seulului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Consilieri americani şi europeni pe probleme de securitate naţională au discutat opţiunile militare pentru Ucraina

Articole22 Aug
0 comentarii

Preţurile benzinei urcă la niveluri record în Rusia, după atacuri ucrainene asupra rafinăriilor

Articole22 Aug • 571 vizualizări
0 comentarii

Fabrică deţinută de SUA, lovită de dronele rusești, în Ucraina / Zelenski spune că ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei / ”Chiar în momentul în care lumea aşteaptă un răspuns clar din partea ruşilor”

Articole22 Aug • 461 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.