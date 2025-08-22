Kim Jong Un decorează militari reveniţi din Ucraina şi îngenunchează în faţa portretelor militarilor ucişi în luptă pentru Rusia împotriva Ucrainei

Dictatorul Kim Jong Un decorează şi salută militari ”eroici” şi ”admirabili” care s-au întors din Ucraina, dar şi pe cei ucişi în luptă, într-o ceremonie care a avut loc la sediul Partidului Muncitorilor din Coreea, la Phenian şi apare în imagini difuzate vineri de presa de stat, devenite virale, îngenunchind în faţa portretelor militarilor ucişi în luptă pentru Rusia, împotriva Ucrainei, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Televiziunea nord-coreeană l-a filmat pe dictator, aparent emoţionat, îmbrăţişând un militar care pare tulburat, cu faţa la pieptul dictatorului.

Kim Jong Un este filmat îngenunchind în faţa portretului unui militar căzut în luptă şi depunând medalii şi flori în faţa altora.

Kim Jong Un a decerant, potrivit agenţiei oficiale nord-coreene de presă KCNA, titlul de ”Erou al Republicii Populare Democratice Coreea (RPDC)” comandanţilor care au luptat în operaţiuni în străinătate şi ”realizat fapte ramarcabile”.

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima oară că a desfăşurat un contingent de militari împotrva trupelor ucrainene, alături de trupele ruse.

Potrivit serviciilor secrete ale Coreei de Sud şi altor ţări din Occident, Phenianul a trimis 10.000 de militari în regiunea Kursk în 2024, artilerie, rachete şi sisteme de artilerie cu rază lungă de acţiune.

Aproximativ 600 de militari nord-coreeni au fost ucişi, iar mii au fost răniţi luptând pentru Rusia, potrivit Seulului.