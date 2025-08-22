Douăzeci şi una de ţări resping drept „inacceptabil” planul Israelului de a coloniza Cisiordania, o „încălcare a legii internaţionale”

Un plan major de colonizare a Cisiordaniei ocupate, aprobat miercuri de către Israel, este ”inacceptabil” şi este o ”încălcare a legii internaţionale”, condamnă într-un comunicat comun 21 de ţări, inclusiv Regatul Unit care a convocat-o joi pe ambasadoarea israeliană la Londra Tzipi Hotovely, şi Franţa, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Condmanăm această decizie şi cerem ncu cea mai mare fermitate ca ea să fie imediat anulată”, denunţă cele 21 de ţări.

Acest proiect de construire a 3.400 de locuinţe în Cisiordania ocupată urmează să taie în două acest teritoriu palestinian şi să compromită orice continuitate teritorială a unui eventual stat palestinian.

Semnatarii cer Guvernului israelian ”să pună capăt construirii de colonii” şi ”să ridice restricţiile financiare impuse Autorităţii Palestiniene”.

Măsurile adoptate de către Guvernul lui Benjamin Netanyahu ”ne compromit voinţa comună de a asigura securitatea şi prosperitatea în Orientul Mijlociu”, denunţă şefii diplomaţiilor celor 21 de ţări, între care se află Canada, Spania şi Italia.

Şega diplomaţiei Uniunii Europene (UE) Kaja Kallas este una dintre semnatarii textului.

Acest plan al Israelului a fost denunţat miercuri de către ONU.

În afara Ierusalimului de Est, ocupat şi anexat de Israel, aproximativ de trei milioane de palestinieni trăiesc în Cisiordania, un teritoriu palestinian ocupat de Israel în 1967, alături de aproximativ 500.000 de colonişti israelieni instalaţi în colonii pe care ONU le denunţă drept ilegale în dreptul internţaional.

Colonizarea Cisiordaniei ocupate, care se învecinează cu Iordania, a continuat în toate Guvernele israeliene, atât de stânga, cât şi de dreapta, începând din 1967.

Ea a fost intensificată de actualul Guverm al lui Benjamin Netanyahu, mai ales de la începutul Războiului din Fâşia Gaza, declanţat de un atac fără precedent al mişcării islamiste Hamas în sudul Israelulul, la 7 octombrie 2023.

Confruntări uneori sângeroase între populaţia locală palestiniană, armata israeliană şi colonişti evrei s-au multiplicat.

Autorităţăle israeliene restrâng puternic deplasările palestinienilor în Cisiordania, care depin de permise pentru a trece prin puncte de control şi a intra în Ierualimul de est sau în Israel.