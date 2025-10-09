Spitalul de Recuperare Medicală ”Spitalul Sfântul Sava cel Sfințit” – ofertă specială pentru luna octombrie

În fiecare zi, în spitalul privat de recuperare medicală și îngrijiri paliative ”Sfântul Sava cel Sfințit”, se scrie o nouă poveste de vindecare. O poveste care are ca prim capitol momentul internării, în care pacientul pășește cu teamă, adesea lipsit de speranța că ar mai putea merge vreodată, că ar mai putea să se descurce fără ajutor, dar și cu speranță, în grija unei echipe dedicate.

De aici înainte, fiecare gest, fiecare întrebare, fiecare evaluare contează. Pacientul este preluat de echipa medicală multidisciplinară — medicul de recuperare, kinetoterapeutul și asistentul medical. Împreună, aceștia formează o verigă esențială în lanțul reabilitării.

Primul pas este mereu evaluarea amănunțită. Kinetoterapeutul și asistentul analizează mișcarea, forța musculară, echilibrul, sensibilitatea și rezistența pacientului la efort. Este o etapă deosebit de importantă, pentru că în spatele fiecărui exercițiu prescris stă o înțelegere profundă a nevoilor reale ale omului aflat în fața lor.

„Nu există două cazuri identice. Fiecare pacient are povestea lui, durerea lui și drumul propriu spre refacere. Rolul nostru este să-i fim alături la fiecare pas”, spune unul dintre specialiștii Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”.

După această evaluare, medicul de recuperare, împreună cu echipa sa, stabilesc un plan personalizat de tratament — un program care poate include kinetoterapie, fizioterapie și masaj terapeutic. Totul se face sub supraveghere atentă, cu grijă pentru siguranța și confortul pacientului.

Această abordare integrată și personalizată este secretul reușitei la Spitalul de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative „Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov. Nu există un protocol universal, ci un drum unic pentru fiecare suflet care trece pragul spitalului.

De la primele mișcări cu sprijinul terapeutului, până la momentele în care pacientul reușește să meargă singur, fiecare progres devine o dovadă că profesionalismul și empatia pot reda nu doar mobilitatea, ci și încrederea în viață. Pentru că, dincolo de tratamente și proceduri, adevărata vindecare începe cu oameni care cred în tine.

În luna octombrie, Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” are o ofertă specială pentru pacienți, care include reduceri semnificative de tarife și zile în plus de tratament. În fiecare zi, 7 zile din 7, inclusiv de sărbătorile legale, pacienții urmează mai multe ședințe de terapie, primesc trei mese cu hrană proaspăt preparată în bucătăria proprie și adaptată afecțiunilor cronice de care suferă. Saloanele au 2 și 3 paturi, iar curățenia și confortul sunt asigurate la standarde de excepție. Fiecare pat este dotat cu buton de panică, înainte ca Parlamentul să legifereze această obligativitate pentru toate spitalele, publice sau private.

În Spitalul ”Sfântul Sava”, pacienții sunt supravegheați 24 de ore din 24, prin sisteme de monitorizare video, astfel încât în orice moment ar fi necesar, personalul medical să intervină rapid.

Date de contact: 0724.021.090 | 0724.338.881

[email protected]

Str. Cozieni nr 2, Pantelimon

https://spitalulsfantulsava.ro/oferte-recuperare-medicala/