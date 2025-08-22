G4Media.ro
India interzice jocurile de noroc online după după publicarea unui raport guvernamental…

Sursa foto: Asociatia Organizatorilor de jocuri de noroc la distanta

India interzice jocurile de noroc online după după publicarea unui raport guvernamental conform căruia aproximativ o treime dintre locuitorii celei mai populate ţări de pe planetă pierd miliarde de dolari la aceste aplicații

Parlamentul din India a adoptat o lege care interzice jocurile de noroc online, după publicarea unui raport guvernamental conform căruia aproximativ o treime dintre locuitorii celei mai populate ţări de pe planetă pierd miliarde de dolari la jocurile online, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Interdicţia vizează atât site-urile de poker online cât şi pe cele specializate în jocuri sportive online, aşa-numitele ‘fantasy sports’. Aceasta deşi aplicaţiile ‘fantasy’ de cricket, sportul rege în India, sponsorizează liga indiană de cricket (IPL) precum şi echipa naţională.

Potrivit estimărilor Guvernului de la New Delhi, 450 milioane de persoane pierd în total 2,3 miliarde de dolari pe an la aplicaţiile de jocuri de noroc.

Legea referitoare la „promovarea şi reglementarea jocurilor online” a fost adoptată joi seara de cele două camere ale Parlamentului indian. În virtutea acestui text, orice persoană particulară sau firmă care oferă jocuri de noroc online este pasibilă de o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

„Această legislaţie vizează reducerea dependenţei, ruinei fianciare şi problemelor sociale provocate de platformele de jocuri prădătoare care prosperă cu promisiuni înşelătoare privind îmbogăţirea rapidă”, a afirmat guvernul de la New Delhi, într-un comunicat de presă.

Piaţa indiană a jocurilor online este una din cele mai mari din lume. Noua lege include însă unele excepţii pentru sporturile electronice şi jocurile educative, care potrivit Guvernului, vor fi promovate în cadrul economiei digitale.

Actorii din acest sector au pledat pentru o înăsprire a reglementării şi a taxării mai degrabă decât o interdicţie generală, avertizând că interdicţia va direcţiona milioane de jucători spre platformele offshore ilegale. Însă susţinătorii legii susţin că jocurile de noroc online au costuri sociale mult prea mari pentru a fi tolerate, menţionând în special dependenţele şi sinuciderile. La rândul său, Guvernul a invocat şi lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

