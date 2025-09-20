Cimpanzeii consumă echivalentul a „două băuturi alcoolice pe zi”, potrivit unui studiu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cercetătorii au afirmat că cimpanzeii consumă zilnic echivalentul a două băuturi alcoolice umane, datorită preferinței lor pentru fructele coapte, transmite SkyNews.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cimpanzeii sălbatici mănâncă zilnic aproximativ 10% din greutatea lor corporală sub formă de fructe coapte, iar deoarece fructele sunt adesea supuse fermentării naturale – procesul care transformă zahărul în alcool – aceasta înseamnă că maimuțele consumă zilnic echivalentul a două cocktailuri umane.

O echipă de la Universitatea din California, Berkeley, a măsurat conținutul de alcool al fructelor coapte fermentate consumate în mod regulat de cimpanzei în două locuri – în Uganda și Coasta de Fildeș.

Ei au estimat că, pe baza consumului obișnuit de hrană, animalele pot ingera zilnic 14 g de etanol, principalul tip de alcool prezent în băuturile alcoolice.

O băutură alcoolică standard în SUA conține aproximativ aceeași cantitate de alcool – 14 g.

Când se ia în considerare greutatea corporală relativă a oamenilor și a cimpanzeilor, maimuțele consumă aproximativ echivalentul a două băuturi alcoolice standard. Cimpanzeii nu au prezentat semne evidente de intoxicație, au spus oamenii de știință, deoarece au mâncat fructele pe parcursul a mai multor ore în timpul căutării hranei, limitând astfel impactul alcoolului.

Autorul principal Aleksey Maro, de la Departamentul de Biologie Integrativă din Berkeley, a declarat că „este dificil de spus în ce măsură consumul acestei cantități de alcool din alimentație ar afecta comportamentul cimpanzeilor.

Știm că simpla prezență a unei cantități mari de fructe coapte poate afecta aspecte precum frecvența cu care aceștia patrulează teritoriul și vânează. „Iar ciclul estral al femelelor de cimpanzei, când sunt fertile, este sincronizat cu perioada în care sunt disponibile cantități mari de hrană.

„Este posibil ca etanolul să joace un rol în unele dintre aceste dinamici legate de dietă, mai ales când pot consuma rapid cantități mari de fructe.”

Cimpanzeii sunt specialiști în consumul de fructe coapte, care reprezintă peste 70% din dieta lor.

Cercetătorii, ale căror descoperiri au fost publicate miercuri în revista Science Advances, au testat 21 de specii de fructe în cele două locuri de studiu – Parcul Național Kibale din Uganda și Parcul Național Tai din Coasta de Fildeș.

Maro a descris numărul și diversitatea speciilor de fructe din dieta cimpanzeilor ca fiind „uluitoare”, variind de la „fructe de mărimea unei bile de bowling la fructe compuse aproape în întregime din semințe, cu doar puțină pulpă lipită de ele – și toate variantele intermediare”.

Echipa a studiat speciile cu cea mai mare cantitate de popularitate printre cimpanzei, care în Uganda erau smochinele, în timp ce cele din Coasta de Fildeș preferau un fruct asemănător prunei, cu pulpa de un verde strălucitor.

Maro a mai spus că „este cu siguranță plauzibil” ca cimpanzeii să caute în mod activ fructe cu un conținut mai ridicat de alcool – fructe mai coapte, cu mai mult zahăr pentru fermentare.

„Ipoteza noastră este că ei decid dacă să mănânce un fruct pe care îl au în mână în parte pe baza mirosului de etanol.”