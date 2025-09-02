Centrul de Hemodializă şi Compartimentul de Nefrologie din Spitalul Satu Mare rămân cu un singur medic, din octombrie / Doi medici au plecat către unităţi private, din cauza volumului mare de muncă / Pacienţii, avertizaţi că timpul de aşteptare va fi mare

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Satu Mare anunţă că activitatea în Centrul de Hemodializă şi Compartimentul de Nefrologie va fi asigurată, din octombrie, de un singur medic, aşa că timpul dde aşteptare pentru pacienţi va creşte. Doi medici au renunţat la posturi în ultima perioadă din cauza volumului mare de muncă şi a programului prelungit. Conducerea unităţii caută soluţii pentru asigurarea de personal, transmite News.ro.

”Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare informează că, începând cu luna octombrie 2024, activitatea medicală de specialitate din Centrul de Hemodializă şi Compartimentul de Nefrologie este asigurată, momentan, de un singur medic nefrolog. Acesta lucrează zilnic câte 12-14 ore pentru a putea răspunde nevoilor pacienţilor din judeţ, beneficiari ai serviciilor decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate”, au transmis, marţi, reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Satu Mare.

Aceştia precizează că, din cauza volumului mare de muncă şi a programului prelungit, doi medici nefrologi au ales să profeseze în sistemul privat, astfel că în prezent în această specialitate există 4 posturi vacante.

”Acest lucru înseamnă că toate consulturile din ambulatoriu, spitalizările de zi şi internările continue din Compartimentul de Nefrologie sunt gestionate de un singur medic. În paralel, acelaşi medic desfăşoară activitatea complexă şi solicitantă din Centrul de Hemodializă, unde se efectuează atât dialize pentru pacienţii cronici, cât şi tratamente pentru pacienţii acuţi, inclusiv iniţieri de hemodializă. De asemenea, sunt asigurate consulturile interclinice şi urgenţele venite prin Unitatea de Primire Urgenţe”, au mai transmis oficialii unităţii medicale.

Potrivit acestora, din cauza volumului mare de muncă şi a lipsei de personal, precum şi a creşterii adresabilităţii pentru aceste servicii medicale, timpul de aşteptare pentru consultaţii poate fi mai mare.

”Având în vedere această situaţie, conducerea spitalului adresează pacienţilor rugămintea să manifeste înţelegere şi răbdare, să evite crearea de tensiuni şi să sprijine personalul secţiei printr-o atitudine respectuoasă şi cooperantă. Toţi pacienţii vor fi consultaţi, prioritate având cazurile urgente şi situaţiile medicale grave. Pentru remedierea acestei situaţii, conducerea spitalului şi personalul medical depun eforturi constante pentru angajarea de noi medici”, se mai arată în comunicatul de presă al spitalului.

Reprezentanţii acestuia precizează că au fost trimise numeroase solicitări către Ministerul Sănătăţii şi centre universitare, în vederea atragerii de specialişti în nefrologie, un domeniu aflat în deficit de cadre medicale.

”Ca urmare a acestor demersuri, la sfârşitul lunii ianuarie 2026, urmează ca echipa să se completeze cu un nou medic nefrolog, ceea ce va permite împărţirea responsabilităţilor medicale, reducerea timpilor de aşteptare şi creşterea calităţii actului medical oferit pacienţilor”, se mai aratăm în comunicatul de presă.