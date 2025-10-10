Medic: „Ulcerul și gastrita nu apar dacă sari peste micul dejun” / Alimentația nepotrivită, printre factorii favorizanți ai acestor boli
Circulă mitul că ești în pericol să faci ulcer dacă nu mănânci dimineața. Trist este că pentru mulți oameni este înrădăcinată ideea că dacă nu mănânci un mic dejun zdravăn te vei îmbolnăvi de ulcer sau gastrită. Dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist în medicină de familie, demontează acest mit.
