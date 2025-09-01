G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cel puţin 31 de morţi în două zile în urma inundaţiilor din…

inhga inundatii viituri inundatie viitura isu
Sursa foto: INHGA

Cel puţin 31 de morţi în două zile în urma inundaţiilor din Pakistan

Articole1 Sep • 17 vizualizări 0 comentarii

Incidentele asociate ploilor înregistrate în Pakistan duminică şi luni s-au soldat cu 31 de morţi şi 26 de răniţi, a anunţat Autoritatea Naţională pentru Managementul Dezastrelor (NDMA), transmite agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Provincia estică Punjab a înregistrat cel mai mare număr de decese, 25 de persoane pierzându-şi viaţa, inclusiv opt copii şi două femei.

Patru decese au fost raportate în provincia nord-vestică Khyber Pakhtunkhwa, în timp ce un copil a murit în sud-vestul provinciei Baluchistan.

O victimă a fost înregistrată, de asemenea, în Kashmirul controlat de Pakistan.

Pentru următoarele zile sunt prognozate în continuare precipitaţii, ceea ce ar putea creşte riscul de inundaţii şi alunecări de teren.

Autorităţile continuă să monitorizeze situaţia, condiţiile meteorologice menţinându-se instabile în anumite zone ale ţării.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Peste 800 de morţi este noul bilanţ al inundaţiilor din ultimele ore din Pakistan

Articole28 Aug • 371 vizualizări
0 comentarii

Pakistanul evacuează 150.000 de persoane după avertizarea de inundaţii transmisă de India, marele său rival

Articole26 Aug • 265 vizualizări
0 comentarii

Cel puţin 50 de morţi într-un accident rutier în vestul Afgansitanului / Un autobuz și un camion s-au ciocnit

Articole20 Aug • 124 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.