Cel puţin 31 de morţi în două zile în urma inundaţiilor din Pakistan

Incidentele asociate ploilor înregistrate în Pakistan duminică şi luni s-au soldat cu 31 de morţi şi 26 de răniţi, a anunţat Autoritatea Naţională pentru Managementul Dezastrelor (NDMA), transmite agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Provincia estică Punjab a înregistrat cel mai mare număr de decese, 25 de persoane pierzându-şi viaţa, inclusiv opt copii şi două femei.

Patru decese au fost raportate în provincia nord-vestică Khyber Pakhtunkhwa, în timp ce un copil a murit în sud-vestul provinciei Baluchistan.

O victimă a fost înregistrată, de asemenea, în Kashmirul controlat de Pakistan.

Pentru următoarele zile sunt prognozate în continuare precipitaţii, ceea ce ar putea creşte riscul de inundaţii şi alunecări de teren.

Autorităţile continuă să monitorizeze situaţia, condiţiile meteorologice menţinându-se instabile în anumite zone ale ţării.