Producătorul german de armanent Rheinmetall a încheiat o colaborare cu statul român pentru o investiție de peste 500 de milioane de euro în industria națională de apărare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Investiția strategică în România a producătorului german de armament va depăși 500 milioane de euro și va genera aproximativ 700 de noi locuri de muncă. Pirochim Victoria va deține o participație de 49% în noua companie, iar Rheinmetall, de 51%.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Uzina din orașul Victoria va avea o capacitate de producție de aproximativ 300.000 de încărcături modulare de propulsie.

„Societatea Rheinmetall Victoria S.A. reprezintă astăzi cea mai modernă companie din lume în domeniul producției de pulberi cu bază dublă și triplă, esențiale pentru industria de apărare europeană și pentru România. Investiția totală depășește 400 de milioane de euro din partea Rheinmetall și Rheinmetall Victoria S.A, la care se adaugă contribuția României, de 120 de milioane de euro, precum și sprijinul oferit prin programele europene ASAP — 47 de milioane de euro — și SAFE. Strategia noastră este ca România să devină parte integrantă a ecosistemului industrial european și al celui NATO. Acesta este doar începutul”, a declarat CEO Rheinmetall AG, Armin Papperger.

Producția modernă de pulberi pentru muniție realizată în cadrul acestui parteneriat încheiat de România cu Rheinmetall va deservi industria națională de apărare, având o importanță strategică atât pentru regiune, cât și pentru economia națională, și va contribui substanțial la dezvoltarea industriei naționale de apărare și la integrarea în lanțul de producție european.

Rheinmetall semnează un acord cu o companie poloneză de apărare pentru furnizarea de echipamente militare

Rheinmetall va construi o fabrică de muniţii în Lituania până în 2026

Rheinmetall va produce proiectile şi praf de puşcă în Bulgaria în cadrul unor contracte în valoare de 1 miliard de euro