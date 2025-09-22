G4Media.ro
Cel mai bogat om din Franţa, Bernard Arnault, critică propunerea de a…

Sursa foto: Stefano Rellandini / AFP

Cel mai bogat om din Franţa, Bernard Arnault, critică propunerea de a taxa suplimentar miliardarii / ”Nu este vorba de o dezbatere tehnică sau economică, ci de o dorinţă declarată de a distruge economia franceză”

Bernard Arnault, directorul grupului de lux LVMH şi cel mai bogat om din Franţa, a denunţat planul introducerii unei taxe de 2% pe averile de peste 100 de milioane de euro, calificându-l drept un atac asupra economiei franceze şi o iniţiativă ideologică a extremei stângi, transmite Reuters, transmite News.ro.

Măsura, promovată de economistul Gabriel Zucman, a câştigat teren politic, în condiţiile în care premierul Sebastien Lecornu se confruntă cu presiuni din partea Partidului Socialist să o includă în bugetul pe 2026 sau să rişte o moţiune de cenzură.

”Nu este vorba de o dezbatere tehnică sau economică, ci de o dorinţă declarată de a distruge economia franceză”, a spus Arnault pentru Sunday Times, acuzându-l pe Zucman că este ”în primul rând un activist de extremă stângă” care foloseşte ”o pseudo-competenţă academică” pentru a promova o ideologie ce ar submina sistemul liberal.

Zucman, profesor la École Normale Supérieure şi la Universitatea din California, Berkeley, a respins acuzaţiile: ”Nu am fost niciodată activist pentru vreun partid sau mişcare. Munca mea se bazează pe cercetare, nu pe ideologie”, a scris el pe platforma X.

Economistul a susţinut recent că ultra-bogaţii plătesc proporţional mai puţine taxe decât restul cetăţenilor, diferenţă pe care noua taxă urmăreşte să o reducă.

Propunerea are sprijin popular semnificativ: un sondaj Ifop comandat de Partidul Socialist arată că 86% dintre francezi sunt favorabili măsurii.

Tags:
