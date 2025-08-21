Ce urmează pentru Ronnie O’Sullivan după ce a impresionat în Arabia Saudită: Predicția lui Stephen Hendry

Ronnie O’Sullivan a avut o prestație entuziasmantă pe alocuri la Mastersul Arabiei Saudite, iar evoluția celui supranumit „The Rocket” l-a uluit pe legendarul Stephen Hendry, de șapte ori campion mondial. Scoțianul spune că dacă Ronnie își va menține ridicată dorința de a juca snooker, atunci sezonul în curs ar putea fi unul memorabil pentru el.

Ronnie nu a cucerit trofeul în Arabia Saudită, dar jocul său a fost unu special.

A bifat două break-uri maxime (147 de puncte) în semifinale cu Chris Wakelin, iar în finala cu Neil Robertson a revenit spectaculos de la 2-7 până la 9-8.

A fost învins în frame decisiv (10-9) de australian, dar jocul său le dă speranțe fanilor că adevăratul O’Sullivan s-a întors.

Mai mult decât atât, Stephen Hendry spune următoarele: „pentru restul sezonului, dacă va fi pregătit pentru fiecare turneu, atunci va avea un sezon extraordinar” – a declarat scoțianul la podcastul Snooker Club al World Snooker Tour.

„Dacă va continua să joace la un standard atât de ridicat și dacă atitudinea lui va fi aceea că vrea să fie acolo, că vrea să concureze și că vrea să se implice, atunci ar putea fi un sezon foarte interesant pentru Ronnie.

Am crezut că a arătat foarte bine la Shanghai, deși Kyren a jucat excelent și l-a învins”, transmite Hendry.

„Nu poți juca snooker mai bine de atât, practic, este cât se poate de bine. Două 147, un 142, un 134, nu poți juca mai bine de atât. A fost o chestie genială.

Este evident că iubește tacul, să facă ceea ce a făcut înseamnă să aibă încredere totală în tacul pe care îl folosește. E pur și simplu genial”, a conchis Stephen Hendry, referindu-se la jocul arătat de O’Sullivan cu ocazia Mastersului de la Jeddah.

Ronnie (49 de ani) ar fi trebuit să revină la masa de joc cu ocazia Wuhan Open, dar multiplul campion mondial s-a retras în ultimul moment din competiție, el invocând unele probleme de sănătate.

Openul de la Wuhan, China, are loc în perioada 24-30 august, iar competiția poate fi urmărită în direct în România pe canalele Eurosport.

Clasamentul mondial din snooker după Mastersul Arabiei Saudite: