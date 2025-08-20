Ronnie O’Sullivan, decizie de ultim moment: S-a retras de la turneul de la Wuhan
Ronnie O’Sullivan nu va participa la turneul de snooker de la Wuhan de săptămâna viitoare, informația fiind confirmată de World Snooker Tour.
Conform sursei citate, Ronnie a fost nevoit să declare forfait din motive medicale.
În vârstă de 49 de ani, O’Sullivan a jucat recent finala Mastersului Arabiei Saudite, meci în care a fost condus cu 7-2, a preluat conducerea cu 9-8, dar a pierdut dramatic în frame decisiv, scor 10-9, cu Neil Robertson.
„Ronnie O’Sullivan a ales să se retragă din turneul de la Wuhan Open, China, care va avea loc săptămâna viitoare, din motive medicale.
O’Sullivan urma să-l întâlnească pe Allan Taylor în runda inaugurală, duminică, 24 august.
El va fi înlocuit pe tablou principal de liderul din clasamentul Q School, germanul Umut Dikme” – WST pe site-ul oficial.
Openul de la Wuhan, China, are loc în perioada 24-30 august, iar competiția poate fi urmărită în direct în România pe canalele Eurosport.
Clasamentul mondial din snooker după Mastersul Arabiei Saudite:
- 1 Judd Trump £1,978,200
- 2 Kyren Wilson £1,348,300
- 3 Neil Robertson £1,047,050
- 4 Ronnie O’Sullivan £940,000
- 5 Mark Williams £885,600
- 6 John Higgins £781,250
- 7 Ding Junhui £636,000
- 8 Barry Hawkins £590,050
- 9 Mark Selby £588,000
- 10 Zhao Xintong £540,000
- 11 Mark Allen £522,900
- 12 Zhang Anda £496,550
- 13 Chris Wakelin £481,400
- 14 Xiao Guodong £461,000
- 15 Si Jiahui £446,200
- 16 Shaun Murphy £432,900
— — —
- 17 Ali Carter £429,300
- 18 Gary Wilson £374,900
- 19 Wu Yize £365,600
- 20 Tom Ford £359,950
- 21 Stuart Bingham £356,900
- 22 Jak Jones £332,800
- 23 Elliot Slessor £321,750
- 24 David Gilbert £312,650
- 25 Hossein Vafaei £293,300
- 26 Stephen Maguire £280,750
- 27 Joe O’Connor £265,750
- 28 Jack Lisowski £260,600
- 29 Pang Junxu £258,400
- 30 Yuan Sijun £231,600
- 31 Lei Peifan £210,000
- 32 Zhou Yuelong £208,050.
