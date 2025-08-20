G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ronnie O’Sullivan, decizie de ultim moment: S-a retras de la turneul de…

Ronnie O'Sullivan, considerat cel mai bun jucător de snooker din istorie, surprins la masa de joc.
Ronnie O'Sullivan / Sursa foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Ronnie O’Sullivan, decizie de ultim moment: S-a retras de la turneul de la Wuhan

Sportz20 Aug 0 comentarii

Ronnie O’Sullivan nu va participa la turneul de snooker de la Wuhan de săptămâna viitoare, informația fiind confirmată de World Snooker Tour.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Conform sursei citate, Ronnie a fost nevoit să declare forfait din motive medicale.

În vârstă de 49 de ani, O’Sullivan a jucat recent finala Mastersului Arabiei Saudite, meci în care a fost condus cu 7-2, a preluat conducerea cu 9-8, dar a pierdut dramatic în frame decisiv, scor 10-9, cu Neil Robertson.

„Ronnie O’Sullivan a ales să se retragă din turneul de la Wuhan Open, China, care va avea loc săptămâna viitoare, din motive medicale.

O’Sullivan urma să-l întâlnească pe Allan Taylor în runda inaugurală, duminică, 24 august.

El va fi înlocuit pe tablou principal de liderul din clasamentul Q School, germanul Umut Dikme” – WST pe site-ul oficial.

Openul de la Wuhan, China, are loc în perioada 24-30 august, iar competiția poate fi urmărită în direct în România pe canalele Eurosport.


Clasamentul mondial din snooker după Mastersul Arabiei Saudite:

  • 1 Judd Trump £1,978,200
  • 2 Kyren Wilson £1,348,300
  • 3 Neil Robertson £1,047,050
  • 4 Ronnie O’Sullivan £940,000
  • 5 Mark Williams £885,600
  • 6 John Higgins £781,250
  • 7 Ding Junhui £636,000
  • 8 Barry Hawkins £590,050
  • 9 Mark Selby £588,000
  • 10 Zhao Xintong £540,000
  • 11 Mark Allen £522,900
  • 12 Zhang Anda £496,550
  • 13 Chris Wakelin £481,400
  • 14 Xiao Guodong £461,000
  • 15 Si Jiahui £446,200
  • 16 Shaun Murphy £432,900
    — — —
  • 17 Ali Carter £429,300
  • 18 Gary Wilson £374,900
  • 19 Wu Yize £365,600
  • 20 Tom Ford £359,950
  • 21 Stuart Bingham £356,900
  • 22 Jak Jones £332,800
  • 23 Elliot Slessor £321,750
  • 24 David Gilbert £312,650
  • 25 Hossein Vafaei £293,300
  • 26 Stephen Maguire £280,750
  • 27 Joe O’Connor £265,750
  • 28 Jack Lisowski £260,600
  • 29 Pang Junxu £258,400
  • 30 Yuan Sijun £231,600
  • 31 Lei Peifan £210,000
  • 32 Zhou Yuelong £208,050.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.